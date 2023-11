Massa se reunió con la cúpula de la UIA y los invitó a formar parte de su eventual gobierno

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, invitó hoy a la cúpula de la UIA a participar de su eventual gobierno.

«Los invité participar activamente como funcionarios en el gobierno de unidad», dijo Massa al salir del encuentro que se realizó en la sede fabril de avenida de Mayo.

A la mesa con Massa se sentaron Daniel Funes de Rioja, el titular de la UIA, junto con David Uriburu, hombre del grupo Techint, y Adrián Kaufmann (Arcor).

Al ministro de Economía y candidato presidencial lo acompañaron Lisandro Cleri (su hombre en el Banco Central), Leonardo Madcur, su jefe de Gabinete en la cartera y José Ignacio de Mendiguren, el titular de Industria.

El encuentro con la mesa chica de la UIA se planteó para que los industriales pudieran escuchar el plan del candidato de Unión por la Patria y también para que los hombres de negocios pudieran exponer los problemas que están teniendo para importar.

En declaraciones a la prensa, Massa afirmó que los ejes de su exposición ante los referentes industriales se centraron en los objetivos 2024-2027 en términos de equilibrio fiscal, superávit comercial, reducción de impuestos para las PyMEs, eliminación de impuestos internos para el incremental exportador, normas de blanqueo laboral, condiciones para el desarrollo industrial, la consolidación del bloque económico del Mercosur y la participación de Argentina en mercados como el sudeste asiático, el mundo árabe y el comercio con China.

El ministro de Economía, Sergio Massa, junto Daniel Funes de Rioja, Presidente de la UIA.

«Vine a transmitirles tranquilidad y contarles cómo nos vamos a mover como gobierno desde el 10 de diciembre, si Dios y los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar», sostuvo Massa.

Y agregó: «Cuando las cosas explotan los que se lastiman son los argentinos, las empresas, los comercios, los ciudadanos, los laburantes. Sea cual sea el resultado de la elección, siempre voy a trabajar para que la Argentina no tenga explosiones que lastimen a la gente. Tengo una mirada constructiva a la hora de hacer política. No pienso en cómo lastimo al otro para ganar una elección, sino que pienso en cómo los argentinos viven mejor y en todo caso compito con propuestas, no tratando de destruir al otro», remarcó el candidato de UxP.

Al ser consultado por el desarrollo industrial en un eventual gobierno de Javier Milei, el ministro de Economía reflexionó: «Martínez de Hoz, Cavallo y Macri. No hay mucho que explicar. Perdimos todos los proyectos industriales. Entre el 2015 y el 2019, se cerraron en la Argentina 30.000 PyMEs«, disparó Massa.

Frente a la polémica desatada en los últimos días por la escasez de combustibles, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que esta noche hará una evaluación de la situación de abastecimiento para tomar una determinación. En este sentido, señaló que «sin que se haya tomado ninguna decisión, de golpe apareció el combustible. Por más que intenten alguna maniobra especulativa de lock-out para forzar un aumento del 40% o del 20% del combustible, yo como ministro no lo voy a permitir. Si en esa maniobra especulativa pretenden aumentar su volumen de exportaciones porque tienen tipo de cambio diferencial y reducción de impuestos para exportar y perjudican a los argentinos, yo entre 5 empresas petroleras y 45 millones de argentinos, voy a elegir a 45 millones de argentinos».

Asimismo, en relación a la propuesta del candidato libertario de liberar los precios de la economía dejó en claro que «ahí aparecen los dos modelos de país. Con la liberación de precios que propone Milei, la nafta valdría $800 pesos, hoy está $320.No se puede plantear de un día para el otro llevar la nafta a $800 porque eso es destruir la economía del bolsillo de los argentinos», sentenció.