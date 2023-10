El Gobierno argentino busca abrir una negociación por los secuestrados por Hamas

El gobierno argentino armó una primera lista de desaparecidos tras la acción de Hamas en el sur de Israel. Se pensaba que eran 15 pero la nómina inicial ya suma 22 y todavía hay algunos familiares que no se comunicaron con la embajada o consulado de Tel Aviv para dejar constancia de que no saben nada de sus seres queridos. La Argentina tiene una sede consular en Ramallah, Cisjordania, donde gobierna la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), no Hamas. De manera que ese contacto no sirve de mucho. La Cancillería está buscando algún tipo de relación informal con Hamas, pero la jugada no es fácil de concretar. Transcurridos casi 10 días desde la irrupción en el sur israelí, Hamas ni siquiera ha dado una lista de las personas que tiene secuestradas, un hecho elemental violatorio de los derechos humanos.

Desde Shangai, el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión por zoom con algunos de los familiares. El intercambio fue áspero según cuentan los que estuvieron presentes. Le reclamaron al Presidente que inicie algún tipo de negociación. La realidad es que no se sabe dónde pueden estar esos 22 argentinos. Ni siquiera si permanecen secuestrados o están fallecidos dado que hay cuerpos que aún no se identificaron. Fernández les aseguró que desde hace días se está buscando un interlocutor o una mediación con Hamas.

Frente a una sede del Ministerio de Defensa de Israel, en Tel Aviv, se empezaron a agrupar familiares de los desaparecidos. Hay un grupo de WhatsApp que empezó con la hipótesis de unos 150 secuestrados, pero se encontraron con el dato asombroso de que en el grupo ya participan familiares de más de 300 personas con la misma situación de los argentinos: no se sabe si están en manos de Hamas o no. Esos familiares que se juntan en Tel Aviv reclaman que el ejército israelí no irrumpa en Gaza hasta no negociar la cuestión de los rehenes. El primer ministro Benjamin Netanyahu tiene un antecedente: en 2011 canjeó al soldado Gilad Shalit por casi mil prisioneros palestinos. Los familiares afirman que, si lo hizo una vez, debe hacerlo ahora también.

Según sostiene el diario Haaretz hay una negociación encabezada por Estados Unidos y Egipto. El primer paso fue que Israel autorizó el ingreso de ayuda a Gaza por el lado egipcio, pero hasta el momento no se conocen más detalles. Nada parece sencillo: los palestinos seguro piensan utilizar a los rehenes como un escudo ante la inminente operación militar israelí.

A primera vista, el gobierno afronta el problema de que la embajada de Palestina en Buenos Aires es más bien simbólica. Y, además, su relación directa es con la OLP, no con Hamas. Y lo mismo sucede con la representación argentina en Ramallah. Pese a todo, el canciller Santiago Cafiero y el presidente Fernández intentan encontrar un contacto y se dispuso poner en movimiento a todos los embajadores de Medio Oriente. Los líderes de Hamas, por ejemplo, estuvieron en Siria y Qatar durante el fin de semana.

La Argentina es, por lejos, el país que tiene más connacionales desaparecidos, 22, seguido por Thailandia que tiene 11 de sus ciudadanos en esa situación. Muy por debajo de esas cifras, Brasil tiene 3, Colombia 1, Canadá 3, Italia 1. Como es obvio, la mayoría de los secuestrados o muertos son israelíes, pero todo indica que los argentinos desaparecidos son cerca del 10 por ciento del total

Por Raúl Kollmann