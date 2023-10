El BCRA le respondió a Javier Milei: defendió los plazos fijos y ratificó la fortaleza del sistema financiero

El BCRA emitió hoy un comunicado a media tarde en el cual, elípticamente, responde las declaraciones del candidato a presidente y economista Javier Milei.

El titular de La Libertad Avanza había recomendado a los argentinos no recurrir a los plazos fijos como instrumento de ahorro. Milei recomendó no renovar esos instrumentos en pesos una vez que se venzan porque “el peso no debe valer ni excremento”. En declaraciones a Radio Mitre, ante la pregunta de que debía hacer alguien que tuviera sus ahorros depositados en un plazo fijo, el libertario señaló que “jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.

De esa forma, quién despunta como uno de los candidatos con mayores posibilidades para hacerse con la presidencia recomendó implícitamente a los ahorristas orientar sus pesos a la compra de divisas. En la apertura de la jornada el dólar blue saltó un 7,4% hasta los $945 así como los otros instrumentos en moneda norteamericana como el dólar MEP que escaló un 3,4% hasta los $840.

Las declaraciones recogieron el rechazo de varios economistas y en particular del ministro de Economía Sergio Massa que además lo enfrentará en las próximas elecciones y, según la mayoría de las encuestas, en un posible ballotage. Massa aseguró que “es gravísimo porque por un voto más está timbeando el ahorro de la gente”. A la vez, señaló que “no vale todo por un voto. Poner en riesgo los ahorros de la gente por un voto no vale, hay gente que le costó toda la vida. Poner en riesgo el sistema financiero… La Argentina ya vivió 2001″.

Con todo, el mismo ministro aclaró que los dichos no pondrían en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Luego sería el turno del Banco Central que institucionalmente emitió un comunicado en el que ratifica la fortaleza de la entidad.

En el texto titulado “Argentina mantiene un sistema financiero líquido y solvente”, el titular de la entidad Miguel Angel Pesce explicó que “el sistema financiero argentino presenta una sólida situación de solvencia, capitalización, liquidez y previsionamiento”.

A la vez señaló que la política monetaria desarrollada por el Banco Central “procura mantener el poder adquisitivo de los ahorros a través de la remuneración de los plazos fijos, cuya tasa se define mensualmente, o con los plazos fijos actualizados por la inflación más una remuneración de 1%”.

Efectivamente, ante la escalada de precios el Banco Central ha venido incrementando las tasas de interés para los plazos fijos así como para los instrumentos financieros como las Leliqs. En la actualidad la tasa nominal anual se encuentra en 118% que, redundan en un 208,4% en términos efectivos en el caso de que el depositante retire sus ahorros todos los meses y los vuelva a invertir en el mismo instrumento incluyendo los intereses del mes anterior.

La autoridad monetaria, además, aclaró que “el ahorro de los argentinos depositado en el sistema financiero está resguardado por un seguro de depósito y por el rol del Banco Central de la República Argentina, que actúa como prestamista de última instancia”.

Además aclaró que “la solvencia del sistema financiero es auditada internacionalmente como parte de los compromisos asumidos por el país en el marco de los distintos organismos multilaterales. Entre otros, el sistema está sometido al Programa de Evaluación del Sistema Financiero (FSAP), la Revisión de Estándares y Códigos (ROSCs), el Programa de Evaluación de la Conformidad Reguladora (RCAP) y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB)”.

Por último, el comunicado oficial sostiene que “la estabilidad del sistema financiero es un bien público que se ha mantenido bajo distintos gobiernos y su liquidez y solvencia garantizan que podrá responder ante eventuales situaciones de estrés”.

El candidato libertario ya había señalado la semana anterior que la suba del dólar resulta auspiciosa porque “cuánto más alto está el precio del dólar más fácil es dolarizar”.

Ambas declaraciones llevaron a varios funcionarios y economistas a especular con la idea de que el candidato libertario busca promover una hiperinflación previa a su eventual asunción para viabilizar su programa económico en términos políticos. “Busca generar caos” señalaron en reserva.

El mismo Javier Milei respondió elípticamente al comunicado a través de su cuenta de X (Twitter): «los que vienen timbeando los ahorros de los argentinos son ustedes los políticos que emiten dinero a mansalva para pagar un gasto publico exorbitante para vivir como monarcas. Háganse cargo del desastre que han hecho con nuestro país».