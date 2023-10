Los millonarios del «Nos vimos en Disney»

Hay un Tribunal Fiscal, organismo que dirime conflictos por incumplimientos tributarios, que tiene trabados 5000 millones de dólares en impuestos impagos al fisco de parte de los contribuyentes más grandes de Argentina. En pocas palabras, este ente autárquico se guarda, en proporción, algo más del 10 por ciento de los dólares que Mauricio Macri le pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI). Van allí, como última instancia de apelación, algunos de los contribuyentes que AFIP encuentra con irregularidades impositivas. Y no solo ganan tiempo y se financian demorando el trámite, sino que en el camino a la definición de los casos, tienen suspendidos los pagos. «Nos vimos en Disney», es la frase más usada por los que pedalean el cumplimiento por diferentes vías, mostrando lo extendido que será el conflicto y el tiempo que pasará hasta que se resuelva.

En este sentido, el fisco nacional le está apuntando específicamente a este segmento, que son unos 2500 grandes contribuyentes que explican el 70 por ciento de la recaudación impositiva y que se manejan con tiempos y normas de pago propias. En los equipos de AFIP y el Ministerio de Economía, de hecho, están pensando en una ley que evite el denominado «efecto suspensivo», que hace que mientras duran las investigaciones del Tribunal, los contribuyentes no paguen nada de lo que deben.

Hace unas horas, el ministro candidato, Sergio Massa, se refirió al tema en una entrevita en el ciclo Caja Negra. «Yo creo que hay que cambiar la legislación y darle plazo. Y que además es Solve et repete. Primero pagas y después quejate. Eso de que usan mecanismos de elusión. Grandes señores que después los escuchás hablar de la necesidad del equilibrio fiscal. Sería bueno que algún día se muestre cómo esos señores licúan deuda con el Estado para no pagar impuestos. Es vergonzoso. Y después los ves en los foros, coloquios o encuentros hablando de la importancia del orden fiscal y decís ¿Me pedís orden fiscal? Y haces todo para no pagar», detalló el funcionario, que pidió a sus equipos trabajar, de cara al gobierno si es que gana, en una reforma impositiva más progresiva, que empiece por ordenar el frente de lo que no pagan los más ricos.

El Tribunal, la mayor traba

«Muchas grandes empresas, ¿sabés lo que hacen?. En lugar de pagarle a la AFIP, apelan a lo que el organismo que conduce Carlos Castagnetto determine y se van a una cosa que se llama Tribunal Fiscal. Donde las deudas de las grandes empresas duermen años y años, años y años, y se van devaluando. ¿Conocés a alguien del Tribunal Fiscal vos? Yo tampoco», expresó Massa sobre el tema.

En este escenario, el fisco acelera el trabajo investigativo sobre grandes contribuyentes. Esos sectores operan por dos vías, con maniobras burdas y otros mecanismos más sofisticados. Por caso, hay empresas que presentan crédito fiscal falso o le facturan la mercadería a un contribuyente y le entregan a otro, que a la vez vende esa mercadería en el mercado informal. En el resto de los casos, las maniobras más complejas, el fisco también llega, pero se encuentra con la traba del tan mentado «Tribunal» que mencionó el ministro candidato. En esa maraña los empresarios se valen del lobby de los contadores, los abogados y los estudios, es decir, un sistema ideado para que los ricos paguen muy pocos impuestos.

Lo cierto es que este no es un mal único de Argentina, sino un fenómeno global. El propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha expuesto los pocos impuestos que pagan las grandes corporaciones en el país que gobierna. En Argentina, el Tribunal Fiscal es la instancia burocrática más problemática. Un ejemplo: en general, AFIP descubre maniobras irregulares de grandes contribuyentes, y el segundo paso es tener pruebas de eso y hasta la trazabilidad de la mercadería, en el caso de que la haya. Un vez que se consigue esa prueba, el contribuyente tiene la potestad de apelar ante el Tribunal Fiscal, que no es parte de Poder Judicial sino de Ejecutivo.

Pero el paso siguiente es aún más favorable para los peces gordos. Mientras ese proceso se inicia y hasta que finalice, rige el «efecto suspensivo». Es decir que, el deudor, no pagar nada de lo que debe. Según datos de los que siguen casos resonantes, el tiempo promedio de resolución de conflictos por impuestos en ese Tribunal es de 7 años. De allí la frase de «Nos vimos en Disney». Una Justicia lenta, también, para cobrar impuestos. La idea de Massa es que la ley desafecte la suspensión del pago, y que opere mientras sigue el proceso.

La concentración de la riqueza, el problema

En síntesis, el problema de fondo, según indentifican en Economía, es la concentración de la riqueza. La proporción de lo que no pagan los más acaudalados en detrimento de lo que les cuesta pagar a los que menos tienen. Los que conocen el paño afirman que si el fisco pudiera cobrar esos 5000 millones de dólares trabados en el Tribunal, podría incrementar su política de redistribución y hasta quitar impuestos que son distorsivos para la economía.

En la entrevista antes mencionada, Massa puntualizó que «en la Argentina tiene que haber presos por evadir impuestos. Porque va a ser aleccionador. Tenemos un 40% de la economía en negro y 5.000 palos trabados en el Tribunal Fiscal. Y se llenan la boca hablando del equilibrio. Son 4.3 o 4.8 del PBI en el Presupuesto, en beneficios tributarios y presupuestarios para empresas».

Asimismo, destacó que «Argentina está acostumbrada a cazar en el zoológico. Entonces el boludo que paga impuestos se siente que cada vez le aumentan más. Mientras que el que camina por la colectora no paga nada. Entonces vehiculizar una formalización con reducción de impuestos. Vení, te doy una última oportunidad para que salgas de la colectora y entres en la autopista. ¿Sabés qué? Empezá a pagar, vas a pagar menos peaje pero pagá el peaje. Porque tenemos que mantener la autopista.»

Por Leandro Renou