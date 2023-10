Los empresarios quieren saber cómo dejar atrás la inflación

¿Existen fórmulas para bajar la inflación? Esa fue la pregunta que dejó expectante al conjunto de empresarios que a sala llena escucharon el testimonio de Julio Velarde Flores, presidente del Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) desde 2006, un país que logró mantener durante los últimos 20 años un promedio del 5% de inflación anual. Para el economista, la respuesta es sencilla: avanzar hacia la independencia de la autoridad monetaria. Sin embargo, el caso argentino es más complejo y expertos se refirieron a la necesidad de «un cambio cultural».

Velarde Flores participó del 59° Coloquio de IDEA en Mar del Plata, donde compartió el caso de Perú, donde fue ratificado en su cargo como titular del BCRP por ocho presidentes consecutivos, a pesar de las crisis sociales que atravesó el país, por lo que la premisa de su discurso fue que los «procesos políticos deben independizarse de los procesos económicos».

Perú padeció, al igual que Argentina, una hiperinflación muy fuerte en la década de 1980 que marcó un antes y un después en su matriz económica. Mientras que Argentina logró consolidar 40 años de democracia, aún tiene «la deuda de la estabilidad económica».

«Somos autónomos, pero hay cosas que no podemos hacer, por ejemplo, no se le puede poner un coeficiente específico para que los bancos le presten a un sector particular y no se puede obligar a los bancos a comprar bonos del Tesoro», remarcó respecto del rol del Banco Central y con este último punto se llevó la ovación de la audiencia en un panel moderado por Fabián Kon, gerente general del Banco de Galicia.

Cómo hizo Perú para dejar atrás la hiperinflación

«Nosotros también la vivimos y no aprendimos»

En septiembre la inflación de Perú fue del 0,02% mensual y del 5,04% interanual, con lo que acumuló en 2023 un aumento de precios del 3,32%, según el instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Al tiempo que en los últimos 23 años tuvo 15 de superávit fiscal.

«Creo que la hiperinflación hizo tanto daño que eso fue lo que marcó la presión social para que el Gobierno sea prudente«, explicó Velarde Flores y dio el ejemplo de cómo al bajar las tasas de referencia del BCRP pudieron sostener a las compañías durante la pandemia.

Los empresarios argentinos escucharon con atención y coincidieron en la necesidad de «avanzar en un BCRA independiente, autónomo y autárquico». De hecho, fuentes del sector privado bancario señalaron que «lo complicado es cuando la política se involucra en los procesos del BCRA».

«Lo más interesante del caso de Perú es el cambio cultural para comprometerse con el daño que hizo hiperinflación de los ’80. Nosotros también la vivimos y no aprendimos«, contaron a BAE Negocios.

«Todas estas reglas de tasas de referencia de cómo el BCRA puede asistir o no al Tesoro. Todo esto está inventado en las economías sanas, queda lo más difícil que es aplicarlas«, concluyó Kon.

Por Julieta Romero