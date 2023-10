Gasoducto Néstor Kirchner: generó un ahorro de u$s 550 millones y habrá superávit energético

El rol del Reversal del Norte, y el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner

Los números oficiales son más auspiciosos para el 2024. El Ministerio de Economía, que encabeza Sergio Massa, espera que el año que viene haya exportaciones energéticas por u$s 9.604 millones, con importaciones por u$s 5.811 millones, lo que daría un superávit comercial energético de u$s 3.793 millones.

Es que para el 2024, Economía espera tener finalizadas dos obras clave: el Reversal del Norte, y el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, lo que permitirá llegar con el gas de Vaca Muerta a 7 provincias del centro y norte del país y sustituir las importaciones de Bolivia, que cuestan tres veces más que el gas de Vaca Muerta.

Las proyecciones más optimistas son hacia el 2030, donde Economía espera tener un superávit energético de u$s 18.000 millones, lo que convertiría a la energía en un sector tan destacado como el agropecuario. De hecho, Massa le solicitó a Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara de Diputados, que insista con el proyecto de ley de GNL.

Según comentaron fuentes legislativas, buscarán que tenga dictamen y poder tratarlo antes de las elecciones. Fuentes del sector empresario aseguran que sin esta ley que establezca reglas claras no podrán darse inversiones millonarias que requiere el sector del GNL. Dejar la ley a un lado y esperar a que se estabilice la macroeconomía para que se den las inversiones podría implicar que se cierre la ventana de oportunidad de los hidrocarburos, explicaron desde una importante consulta que asesora a las empresas.

Por fuera de las proyecciones oficiales, lo que se observa en los datos para este año es que en los primeros 8 meses del año la balanza de dólares de la energía fue negativa por u$s $1.111 millones. Es que, si bien aumentaron las exportaciones en cantidades, hubo una baja internacional en los precios, según un informe de Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

“El principal aporte de dólares vino por el lado del ahorro generado por las menores importaciones. Por el menor precio de la energía importada se ahorraron u$s $1.491 millones, y por la menor cantidad de energía importada el ahorro fue de u$s $2.756 millones. La suma da la cifra es de u$s 4.247 millones”, detalla el trabajo.

Por primera vez en los últimos años, la vicepresidenta Cristina Kirchner hizo referencia al déficit energético y su relación con la macroeconomía. En su último discurso público, afirmó que una de las causas del déficit fiscal durante su segundo mandato fue tener una balanza negativa por u$s 6.000 millones. Según afirmó, se debió a la “declinación” de la exploración, explotación y producción por parte de Repsol, y el aumento de la demanda interna por la industria y la actividad comercial por mayor consumo.

Hacia adelante, anticipó números auspiciosos por la “herencia buena” de Vaca Muerta y el Gasoducto Néstor Kirchner. “Y hay yapa que vino con la recuperación de YPF: el yacimiento de gas y petróleo Palermo Aike en la Provincia de Santa Cruz, que representa 1/3 del total de Vaca Muerta”, agregó.

Por Florencia Barragan