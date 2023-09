Un fondo específico para enfrentar al calor en las escuelas

El Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos, Alberto Sileoni, anunció la puesta en marcha de un fondo extraordinario de 3 mil millones de pesos destinados, exclusivamente, a la ejecución de un plan de acciones referidas a la refrigeración de cara al próximo verano. Desde la cartera educativa provincial apuntan, ante todo, a la falta de «una política previsión” como la que se está llevando a cabo y resaltan los resultados obtenidos en obras de gas para la calefacción del invierno.

“Hoy sólo tenemos problemas en cinco de los 10.600 edificios educativos en lo que respecta al gas”, afirma Alejandro Perrone, director provincial de Consejos Escolares. Desde su área, ponen sobre la mesa la labor realizada desde julio del año pasado cuando se compraron mil aires acondicionados frío/calor y se destinaron casi 2 mil millones de pesos a obras de cañerías de gas, pruebas de hermeticidad y la compra calefactores de tiro balanceado.

Para este verano se apuesta a una acción concreta en la misma dirección, con un presupuesto que se ejecutará sobre los proyectos presentados por los Consejos Escolares con el objetivo de climatizar las escuelas mediante aires acondicionados, ventiladores, y, algo no menor en muchas instituciones, obras sobre las instalaciones eléctricas.

La importancia del anuncio, indica, es la labor anticipada sobre una problemática que este año trajo algunos inconvenientes. “El verano no solía ser un problema porque es una época donde los chicos no están en la escuela, pero ahora hay calores fuertes en épocas tempranas”, apunta Perrone, al tiempo que remarca que el horizonte de la medida es alcanzar los mismos resultados que con las obras de calefacción y tener un muy bajo número de escuelas con problemas de refrigeración una vez que finalice el verano en 2024. “Queremos los 10.600 edificios cubiertos”, asienta.

Durante la presentación en la Dirección General de Escuelas y Educación, Sileoni hizo referencia a la “previsión” de cara al próximo ciclo lectivo y remarcó que se está llevando a cabo un proceso similar al realizado en noviembre del 2022 para abordar el invierno del 2023. “En marzo hubo un verano muy fuerte, casi insólito respecto de años anteriores, de modo tal que el frío se constituyó en un problema a resolver, pero el calor también necesita instalaciones y mucho trabajo”, sentenció.

Los 3 mil millones se suman a los 4 mil ventiladores que están en proceso de compra, los cuales vienen a complementar los 8.450 que se compraron distribuyeron en marzo de este año a raíz de la ola de calor del inicio de clases. A su vez, recordó que en el período de junio a septiembre de 2023 se realizó la renovación del Fondo Específico para Gas y Calefacción y se les asignó a los Consejos Escolares más de 3.400 millones de pesos para un total de 3.978 establecimientos alcanzados para obras al respecto.

El rol de los Consejo Escolares

Perrone explica que la mecánica para distribución del fondo extraordinario, que se suma a otros recursos que ya se vienen invirtiendo en la infraestructura de las escuelas bonaerenses, está anclada en el relevamiento de las presentaciones realizadas por los Consejos y en una planificación que se llevará a cabo a fines de octubre. “Hay más de 30 distritos que trabajaron tempranamente y tienen los datos concretos que te permiten prever su situación, pero se avanzará con el resto en lo inmediato”, señala el funcionario.

El titular del área explica que hay información que se va construyendo día a día producto de las fluctuantes necesidades de los distritos, como el deterioro más acelerado que sufren los edificios del conurbano, o bien las particularidades climáticas que padecen algunos municipios de la provincia. “En el sur de la provincia, donde el invierno es más crudo, el trabajo estuvo orientado a eso, como así en la zona centro producto de algunos temporales hubo que acelerar la reparación de techos”, detalla Perrone.

Con esta premisa, no deja pasar por alto que no es lo mismo “trabajar con un universo de 700 escuelas como tiene La Matanza, que con 70 de Mar Chiquita”, pero que sostiene que cada proyecto y caso presentado se aborda particularmente y en interacción con las áreas pertinentes del ministerio, como ser Infraestructura.

En relación al funcionamiento de los Consejos Escolares, Perrone sostiene que “ha mejorado muchísimo producto del reconocimiento salarial a las personas con más responsabilidad dentro de los Consejos Escolares, lo que también repercutió mucho el rendimiento en estos meses”. El funcionario hace alusión al decreto N° 1275/23 firmado por Kicillof e impulsado por Sileoni, con incrementos directos al básico y adicionales por responsabilidad.

El desarrollo administrativo de los órganos elegidos por la sociedad para comandar los fondos educativos a nivel municipal es, como refiere el funcionario, de suma importancia para acelerar la ejecución de los fondos a partir de la necesidad de las rendiciones correspondientes. “Hay Consejos donde existe una agilidad de ejecución rápida y que se logra plasmar en el territorio, pero hay otros donde cuesta más y, a veces, en época electoral entran en juego cuestiones políticas”, desliza.

Al respecto de las rendiciones, Perrone aclara que cada rubro de obras tiene su propio canal de exigencias en materia de documentación y que uno no interrumpe la ejecución de otro. De esta manera, si un Consejo no rindió alguna obra del Fondo de Gas no podrá avanzar con otro proyecto de calefacción, pero no será un inconveniente para avanzar con los de refrigeración.

Por Andrés Miquel