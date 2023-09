El detrás de escena: por qué Milei quiere bajar un contrato de Eurnekian

El candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, realizó una denuncia ante la justicia par que el Ejecutivo Nacional retrotraiga varias de sus últimas, medidas como nombramientos, concursos y contrataciones. De éste último grupo la más resonante es la licitación para los nuevos DNI y Pasaportes, que incluye al empresario Eduardo Eurnekian.

La documentación formal presentada ante la justicia despertó cierta confusión ya que habla de la Disposición 893/2023 del RNAPER, cuando en realidad fue la 892/2023 la que adjudicó el negocio de los Pasaportes a Unitec Blue SA, una subsidiaria de la Corporación América, el Holding manejado por Eurnekian.

Más allá de ese error, no menor al tratarse de una presentación formal ante la justicia, y de lo reacios que están desde el Ministerio del Interior (cartera de la que depende el RENAPER) a responder requerimientos sobre este tema “para no darle entidad” a Milei, es curioso como una relación que parecía ser muy fluida entre el empresario y el economista, se tensó de esta manera en los últimos días.

De hecho, hasta hace apena un mes era una fija que el famoso Plan Motosierra de Milei iba a ser encabezado por un peón del empresario de origen Armenio. Era muy fuerte el rumor de que un hombre cercano a Eurnekian estaría al frente de la reforma del Estado.

Estamos hablando de Nicolás Posse, quien es gerente general de la Región Sur de Aeropuertos 2000 y un ejecutivo de confianza del mandamás de Corporación América, incluso se lo nombraba como un posible Jefe de Gabinete de un hipotética Gobierno de Javier Milei.

Este buen feeling entre entre el empresario que supo estar con todas las administraciones nacionales desde la vuelta de la democracia hasta ahora y el economista que irrumpió hace corto tiempo en la escena política argentina estaba aceitado, o al menos se suponía, por un generoso aporte a la campaña.

La ecuación parecía muy simple y clásica. El poderoso empresario ofrecía dinero y su destacada influencia en el famosos Círculo Rojo a cambio de más poder e injerencia en un futuro Gobierno Nacional, para así poder seguir sembrando lucrativos negocios para sus empresas.

Pero este viernes 22 de septiembre todo acuerdo o conveniencia que haya existido llegó a su fin. La presentación ante la justicia fue la gota que rebalsó el vaso. Vaso que ya se venía llenado ya hace unos días atrás, cuando fue el mismo Eurnekian quien dijo que “si Milei no se modera, no estamos para aguantar otro Dictador”.

Algunos aseguran que el distanciamiento de Eurnekian con Milei comenzó antes de la denuncia y tiene que ver con su amistad con el Papa Francisco, a quien frecuenta desde los tiempos en que era arzobispo de Buenos Aires. Eurnekian además es presidente de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, de la que Bergoglio es uno de sus primeros miembros y fue el gestor de la visita del Papa a Armenia.

Milei dijo hace unos días en una entrevista televisiva en los Estados Unidos que «el Papa avala el robo y tiene afinidad con los comunistas asesinos». Hay quienes afirman que Eurnekian no quiere quedar pegado a tales declaraciones. Importantes sectores Demócratas ven con malos ojos a Milei, principalmente por su afinidad con Donlad Trump, y el empresario teme que esa mala imagen salpique los negocios que él tiene en suelo norteamericano, que no son pocos por cierto.

De todos modos no deja de ser extraño este repentino espanto de Eduardo Eurnekian, ya que las declaraciones en contra del Papa Francisco son una constante en sus apariciones mediáticas ya hace años. Si esto no es nuevo, porqué recién ahora se espanta.

Milei y la Corporación América

Siempre se dio por sentado una cercanía innegable de entre ambos. Quizás porque Javier Milei trabajó para Corporación América hasta que se metió de lleno en la política. Quizás porque el empresario de origen armenio se lo señala como impulsor de las primeras apariciones mediáticas del economista. De hecho no fue Nicolás Posse el único alfil que le puso a disposición. Guillermo Francos, otro hombre de suma confianza de Eurnekian, está trabajando en mejorar los vínculos de Milei con sectores políticos de Estados Unidos

Este lunes Milei fue categórico sobre su pedido de nulidad de la contratación. “Le estamos parando eso a Eurnekian”, aseguró. Y sobre los dichos de su ex jefe sobre que lo compararon con un Dictador opinó que posiblemente lo dijo porque “quizá no le gustó que le paráramos eso”. “Pero yo estoy para Gobernar a los 47 millones de argentinos, no me importa a quien beneficia o perjudica en el medio”, completó.

Sobre los supuestos aportes de campaña de Presidente de la Corporación América a su campaña sostuvo: “te das cuenta que las caretas se caen, cómo voy a estar haciendo una acción de estas características, si estuviera siendo financias por él”.

La relación entre ambos se rompió pero se sabe que tanto en la política como en los negocios todo puede suceder.

Aprovechando el error

Desde el Ministerio del Interior, cartera de la que depende el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), aprovecharon el error en la numeración de la Disposición que menciona la presentación judicial para hacerse los desentendidos.

Voceros del ministerio califican de “burrada lo que dijo Milei” ya que “esa disposición no tiene nada que ver con nada”. Tienen razón, la Disposición 893 que menciona la presentación judicial no habla de la adjudicación de los nuevos DNI, pero la 892 si. Otro detalle es que la Disposición 892 aún no fue publicada en el Boletín Oficial, a pesar de estar fechada desde el 8 de septiembre, como dice en la presentación. En definitiva, desde el Ministerio del Interior eligen no responder a las críticas para no darle entidad al tema, o más bien al mismo Milei.

Randazzo calificó de “disparate” la adjudicación contrareloj de los nuevos documentos

El candidato a vicepresidente por Hacemos por Nuestro País y ex Ministro del Interior, Florencio Randazzo, se refirió a la polémica que despertó el apuro del Gobierno Nacional por adjudicar la confección de los nuevos pasaportes y DNI a menos de tres meses de terminar el mandato.

Muy duro, el compañero de fórmula de Juan Schiaretti para las elecciones generales de octubre calificó de “disparate” la decisión del Gobierno de apurar los tiempos de la licitación a poco de terminar la administración de Alberto Fernández. “Me parece un disparate que a pocos días de terminar el Gobierno vayan a adjudicar una licitación de éstas características”, aseveró.

Randazzo, un referente del tema documentación, fue más allá y sostuvo: “el DNI y el pasaporte funcionan muy bien, entonces me parece que el Gobierno tiene que tener sentido de responsabilidad y sentido común para fijar prioridades ¿Qué necesidad hay hoy de cambiar el documento o el pasaporte?”.

El ex Ministro del Interior no fue el único en cuestionar el momento de la licitación. Todas las críticas rondaron en torno al momento elegido. A pocos días de un cambio de administración en el Gobierno Nacional.

Cómo es el negocio

Corporación América, por intermedio de Unitec Blue SA e Instituto de Publicaciones y Estadísticas SA (Ipesa) se beneficiarán con una de las últimas licitaciones de la administración de Alberto Fernández. La primera se quedará con el negocio de la impresión de los DNI a cambio de algo más de 45 millones de dólares, mientras que la segunda será la encargada de confeccionar los pasaportes, por lo que recibirá una suma cercana a los 12 millones de dólares.

La licitación 78-0001LPU23 del Registro Nacional de las Personas, (Renaper) para la “Modernización tecnológica para la línea de producción documental” se encuentra adjudicada desde el pasado 8 de septiembre, la Dispocisión que lo confirma se encuentra disponible en el sitio Comprar.gob.ar. Los más optimistas esperan hacer la presentación de la adjudicación y los nuevos DNI apenas unas semanas después de las elecciones generales de octubre. El contrato será por 420 días, una vez firmado el contrato.