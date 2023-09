Los laboratorios de análisis clínicos advierten que podrían dejar de atender a pacientes de prepagas La Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA) asegura que pronto no podrá hacer frente al pago de salarios, bonos y aguinaldos por el desmesurado aumento de los insumos. Piden el aumento del valor de la Unidad Bioquímica

Los laboratorios de análisis clínicos advirtieron que en 20 días podrían dejar de atender a los pacientes de prepagas y obras sociales, comunicó este lunes la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA). Según exponen, entre los motivos está que los insumos aumentaron entre un 50% y 400%.

“La devaluación del peso, los aumentos indiscriminados de los insumos médicos que llegan valor dólar, la desactualización del valor de la Unidad Bioquímica y la demora excesiva en el pago por parte de las obras sociales y prepagas (entre 60 y 90 días de realizada la prestación) ponen a la actividad en una situación de enorme inestabilidad y precariedad», expone el comunicado.

En ese sentido, plantearon que “si no se corrigen los desajustes causados por la inflación y los retrasos en los pagos”, deberán tomar la decisión de suspender sus prestaciones “dado que estos problemas afectan, gravemente, el funcionamiento de los laboratorios”.

“Nuestros insumos han aumentado entre un 50% y un 400%. Los que más impacto han tenido son las jeringas, agujas y descartables que se necesitan día a día para continuar atendiendo a los pacientes”, sostuvo la presidenta de CUBRA, la Dra. María Cecilia López.

Según dijo, la actividad bioquímica “la situación no tiene retorno” si el Gobierno no acuerda un aumento en las Unidades Bioquímicas, dado que —según indicó— los laboratorios “en breve” no podrán hacer frente a sus obligaciones, como los aumentos de salarios, y el pago de bonos y aguinaldos.