Eliminación de ganancias para los trabajadores: Juntos por el Cambio contra las cuerdas en Diputados

Con la presencia de funcionaries nacionales y una primera línea de dirigentes sindicales, el Frente de Todos comenzó a tratar el proyecto que busca reformar el impuesto a las Ganancias. Fue la primera y última reunión informativa de la comisión de Presupuesto: el oficialismo está focalizado en exprimir al máximo la centralidad política que les dio el anuncio de Ganancias y buscará aprobarlo lo antes posible. El objetivo es dictaminar el lunes y, de conseguir los votos, llevarlo el martes al recinto.

Juntos por el Cambio ya anticipó que votará en contra – a pesar de que fue una de las promesas de campaña de Mauricio Macri en 2015 -, por lo que el oficialismo buscará pescar los votos que le faltan en los bloques del medio. Hay un punto, sin embargo, en el que la oposición insiste: cómo compensará el gobierno nacional la pérdida de recaudación. Durante el debate en comisión, la encargada de responder esa pregunta fue la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, quien sugirió que podrían reformarse otros tributos y abrió la puerta a volver a discutir el cobro de Ganancias al Poder Judicial.

El proyecto que Sergio Massa envió al Congreso propone modificar el impuesto a las Ganancias creando un «impuesto cedular» sobre los mayores ingresos en relación de dependencia que solo pasarían a pagar quienes cobran por encima de 15 salarios mínimos (hoy 1,7 millones de pesos). Hay, sin embargo, excepciones a este beneficio: directores de sociedades anónimas, CEOs, gerentes, funcionarios políticos y pensiones de privilegio quedarían excluidas. Según el cálculo que elaboró Claudia Balestrini, la reforma tendría un impacto fiscal de 0,28 por ciento del PBI y resaltó: «No tenemos que ver esto como una recaudación perdida, al contrario, aquí habrá un reflujo que se originará por una mayor recaudación del IVA por un aumento del consumo».

«Con esta propuesta solo pagarán 90 mil contribuyentes, que representan 0,88 por ciento de los empleos registrados en el país», celebró el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, quien reivindicó que el objetivo era tender hacia una «progresividad de los impuestos». Castagneto también se refirió al impacto fiscal de la reforma y resaltó que se vería compensada con el impuesto PAIS y con «otras medidas que vamos a tomar con respecto a Ganancias que van a ser presentadas en la próxima ley de Presupuesto». Sin brindar grandes precisiones, el titular de AFIP adelantó que el Presupuesto 2024, que el Ministerio de Economía enviará al Congreso este viernes (tal como lo establece la ley), tendría una «separata» de gastos tributarios.

De dónde sale el dinero

Ya el año pasado el Frente de Todos había intentado incluir algunos artículos en la separata del Presupuesto 2023 que, en el recinto, terminaron siendo volteados. Uno de ellos había sido la propuesta de Marcelo Casaretto (FdT) de que el Poder Judicial pasara a pagar Ganancias. Rechazado por la Cámara de Diputados – con votos no solo de JxC, sino de la izquierda y oficialistas de extracción sindical que se oponían a que los empleados judiciales pagasen Ganancias -, el FdT se prepara para volver a traer el debate a la mesa.

«El 0,28 del PBI va a ser recuperado no solamente por el impuesto mínimo, también desconcierta que los inmuebles rurales en el exterior no estén pagando ningún impuesto. Se va a recuperar ese 0,28 adicionando otros análisis de otros gastos tributarios, por ejemplo, uno de ellos lo incorporamos en la separata del año pasado cuando se puso en consideración a los magistrados», deslizó Balestrini, durante el debate. Además de Ganancias para el Poder Judicial – que sería solo para jueces y funcionaries con más altos salarios en el caso que prosperase la reforma de Ganancias (ya que solo pagarían quienes cobran más de 15 salarios mínimos) – el oficialismo analiza incluir otros dos tributos: el impuesto mínimo a las sociedades y el de inmuebles rurales de argentinos en el exterior.

Sindicatos a favor

Luego de las exposiciones de los funcionarios nacionales, al que se le sumó el de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, fue el turno de las organizaciones sindicales que vienen levantando la bandera «El salario no es ganancia» hace años. «Tenemos que dejar de preguntarnos el por qué del momento», comenzó el secretario general de la CGT, Héctor Daer, aludiendo a las críticas opositoras que habían cuestionado el anuncio de Massa de eliminar la cuarta categoría por ser «electoralista». «Sacar el tributo a quienes trabajan es un cambio fundamental en la filosofía de nuestro país. Es fácil decir ‘devalúo y saco retenciones’, eso sería un costo infinitamente mayor de lo que hablamos hoy», señaló, y remató: «Esto va a al consumo, no es dinero que va andar circulando por la timba financiera o las cuevas».

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, y la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, se refirieron, mientras tanto, a la histórica lucha del sindicalismo contra este gravamen, que llevó, incluso, a paros nacionales (como en 2012). «En 2015 el candidato Mauricio Macri planteó y garantizó a la sociedad que en su gobierno ningún trabajador iba a pagar un impuesto a las ganancias y muchos le creyeron, pero lamentablemente en su gobierno se duplicó el número de trabajadores afectados por este injusto gravamen«, recordó Godoy, en una chicana hacia JxC que se repetiría a lo largo de toda la jornada.

Juntos por el Cambio en contra

«A mí me gustaría eliminar el impuesto a las Ganancias, ¿a quién no le gustaría? Y me encantaría eliminar el IVA. Pero la votación tiene que ser de forma general y no impuesto por impuesto. Nos vamos a quedar sin impuestos para sostener el gasto público, por eso el debate tiene que ser en conjunto», denunció, cuando comenzaron las intervenciones de les diputades, Martín Tetaz (Evolución).

JxC había definido, la noche anterior, unificar una postura de rechazo. No había sido fácil: muchos legisladores consideraban que había que eliminar la cuarta categoría y predominaba la conciencia de que el oficialismo buscaba, con esta medida, ponerlos contra las cuerdas y hacerlos ir en contra de lo que había sido, hasta ahora, uno de sus principales caballitos de batalla: la eliminación de impuestos.

Los argumentos del oficialismo

«Dicen que no se puede trabajar disociando un régimen particular de impuesto porque generaría un desequilibrio en la base tributaria. Sin embargo, ustedes presentaron 29 proyectos para modificar el impuesto a la ganancias», les recriminó Sergio Palazzo (FdT). El secretario general de La Bancaria resaltó, a su vez, que en la plataforma electoral de JxC no había un proyecto general de impuestos «sino solo la quita de las retenciones que significan 3,7 puntos más en materia de recaudación». «Entonces, ¿cuidamos los recursos del Estado cuando se trata de trabajadores pero cuando vamos a eliminar el 3,7 por ciento y le sirve a los oligopolios ahí si no recaudamos?», remató.

«Sorprendido estoy de estar acá debatiendo un tema tan importante y encontrar a diputados que no están de acuerdo con que la gente gane más», se sumó al debate Castagneto, quien pasó a trenzarse en una discusión con Alejandro Cacace (Evolución). La pelea fue escalando y tuvo que interrumpir el presidente de la comisión, Carlos Heller, para apaciguar los ánimos. «Esto no va a resolver la inflación ni todos las inequidades. Es una medida destinada a mejorar la situación concreta de un sector de la sociedad», señaló Heller.

El debate continuará el próximo lunes lunes a las 16 horas, fecha en la que el FdT buscará dictaminar para, el día siguiente, convocar a una sesión y aprobar la iniciativa. Los votos, de momento, no están asegurados. El FdT cuenta con el apoyo de la izquierda y algunos bloques provinciales, pero se mantiene la incógnita de qué postura adoptará el bloque libertario que encabeza Javier Milei. JxC ya adelantó su rechazo, por lo que será clave la postura que terminen adoptando les ocho diputades del Interbloque Federal. Las negociaciones las encabezan el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, y la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, pero más de un diputado que integra una fuerza provincial adelantó: «Sergio está hablando con los gobernadores».

Por María Cafferata