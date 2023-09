Carlos Tevez sobre el triunfo de Independiente: «No soy un salvador, es premio de los jugadores»

El entrenador de Independiente, Carlos Tevez, manifestó que el triunfo ante Huracán fue gracias al esfuerzo de los jugadores y aclaró que no se considera como un salvador.

“No soy un salvador, los jugadores están dejando la vida. Estoy muy contento porque el equipo dio todo y, aunque por momentos no se jugó bien, se lo tomaron como una final y la ganaron»

Por otro lado, el entrenador del conjunto de Avellaneda se refirió a que no está de acuerdo con las declaraciones de Diego Martínez, quien aseguró que el triunfo fue mucho para Independiente: “Si ves las estadísticas creo que patearon una vez y nada más. Yo tengo mi visión y él tiene la suya, la respeto. Si las estadísticas dicen que pateaste una vez al arco, algo quiere decir. No comparto su visión, pero no puedo hacer nada”.

Además, Tevez manifestó que desde su llegada al Rojo esta contento: “Encontré un club que cada vez me llega más. Estoy contento de estar en Independiente. Es una familia que te abraza y cuando te abraza, es difícil que te suelte”.

Iván Marcone y la confianza del equipo

El mediocampista de Independiente Ivan Marcone reveló que la nueva victoria ante Huracán le da confianza al equipo, que además de alejarse del puesto de descenso, busca pelear por el torneo: “Hoy nos toca disfrutar otra victoria, sabíamos lo que nos jugábamos, lo que necesita la gente. Desde la llegada de Carlos (Tevez) pudimos cambiar la cara al plantel, estar más unidos. Fue una final no solo por la pelea de abajo, sino porque este equipo quiere estar entre los mejores”.

Por último, Marcone se refirió al apoyo del hincha y lo comparó con el de otros equipos: “El torneo pasado arrancamos bien, después no nos fue bien pero el estadio siempre estuvo lleno, los demás equipos que pueden jugar copas, pueden pelear abajo o arriba, yo no se si los estadios están tan llenos como este…Y le debemos mucho al hincha”.