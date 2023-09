Lock out gubernamental: «cierran» obras públicas para protestar

El Gobierno convocó a un paro activo en la obra pública para hoy, con acatamiento nacional, en contra de las propuestas en la materia de la oposición. Así lo anunció el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien reveló además que tendrá inicio a las 10 y se extenderá por media hora.

«Decidimos en el Ministerio de Obra Pública hacer un paro activo en las obras de todo el país, en defensa de la obra pública, desde las 10 AM por media hora», expresó en declaraciones radiales

El funcionario del Gabinete de Alberto Fernández sostuvo además que la medida de protesta persigue la intención de hablar, en asambleas, con los trabajadores para que esas conversaciones se repliquen en el seno familiar, con el objetivo de problematizar la situación de la obra pública ante un eventual gobierno de Javier Milei, quien aseguró que de ganar en octubre cerrará el ministerio.

LEÉ: Rodríguez Larreta rechazó el paro en la obra pública del Gobierno: «Es un disparate mayúsculo»»Los trabajadores paran y vamos a hacer asambleas para discutir qué significa si en la Argentina se para y se frena la obra pública en otro gobierno que no sea el nuestro. Es la manera de salir con el ministerio de una forma militante, a convencer, persuadir y explicar lo que está en juego«, reflexionó.

En una entrevista con el periodista Antonio Fernández Llorente en Splendid – 990, remarcó: «Por primera vez en mucho tiempo, se paran las obras para que sean los trabajadores los que convenzan a sus hijos de que está en juego en esta elección».

Katopodis reveló además que se trata de una medida conversada con la Cámara de la Construcción y la UOCRA, con el objetivo de explicar y discutir con los trabajadores camino a las elecciones generales del 22 de octubre, ante las propuesta de los candidatos Javier Milei (La Libertad Avanza) de cerrar el ministerio y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) de volver al sistema de las Participación Público Privado (PPP).

«Queremos hablar con los capataces, los trabajadores y que esas conversaciones lleguen a cada familia. No queremos que los hijos de los trabajadores voten sin entender lo que se está poniendo en riesgo y que hay una oposición que decidió o dice que va a frenar el plan de infraestructura y hay que explicar lo que eso significa, que no se construyan más escuelas, hospitales y universidades, que no lleguen más obras de cloacas y saneamiento», desarrolló Katopodis.

«Estamos en un punto de inflexión y creemos que los trabajadores tienen que tomar partido», completó.

El presidente Alberto Fernández tiene en agenda encabezar hoy junto al ministro la habilitación al tránsito del distribuidor de la ruta 40, en la Autopista Presidente Perón, a la altura del partido bonaerense de Merlo.