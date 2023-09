Pablo Guede reemplazará a Gabriel Milito como entrenador de Argentinos Juniors

Pablo Guede se convirtió en el nuevo entrenador de Argentinos Juniors en reemplazo de Gabriel Milito, quien dejó el cargo después de la derrota frente a San Martín de San Juan por la Copa Argentina y entre el jueves o viernes llegará al país para firmar su contrato.

Tras ponerse de acuerdo en el proyecto deportivo y las exigencias económicas, Guede tendrá su debut con el equipo de La Paternal el 15 de septiembre por la cuarta fecha de la Copa de la Liga frente a Banfield como visitante.

Este será el undécimo club que dirigirá Guede en su carrera: desde su debut en El Palo de España en 2011, pasó por Nueva Chicago, Palestino de Chile, San Lorenzo de Almagro, Colo-Colo de Chile, Al Ahli de Arabia Saudita, Monarcas Morelia, Tijuana y Necaxa de México y Málaga.

El DT fue campeón en el fútbol argentino en dos ocasiones: la primera fue en el año 2014, cuando conquistó la Primera B Metropolitana con Chicago, y la segunda en 2016 en San Lorenzo cuando le ganó por 4 a 0 a Boca en la Supercopa Argentina.

Luego, se consagró campeón como entrenador con el Colo Colo de Chile, en donde ganó cuatro títulos entre 2016 y 2018: Copa Chile 2016, Supercopa de Chile en dos oportunidades -2017 y 2018-, y Primera División en 2017.

Hace unos días, el presidente Cristian Malaspina reveló el por qué de la salida de Milito: «Post partido contra Arsenal, nos dijo que tenía un tema de salud, que tuvo un pico de estrés. En el vestuario me dijo que no tenía más fuerzas, que no me quería hacer perder el tiempo. Intentamos convencerlo, pero la decisión estaba muy firme».