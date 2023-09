Copa Argentina: Talleres venció a Colón con un heroico Guido Herrera en los penales

Talleres de Córdoba le ganó 3-1 en los penales a Colón de Santa Fe, en Mendoza, en el marco de la Copa Argentina 2023 tras haber empatado 2-2 en el tiempo reglamentario y espera por Boca o Almagro en cuartos de final.

En el partido disputado en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Tomás Galván adelantó al “Sabalero” a los 40 de la primera etapa.

En la segunda etapa, en una ráfaga de tres minutos, el paraguayo Ramón Sosa y Gastón Benavidez le dieron la ventaja momentánea a la “T”. A los 35, Javier Toledo empató para los santafesinos.

Desde los doce pasos, con suspenso, Nahuel Bustos marcó el primero de la tanda para los cordobeses. Luego, empezó la heroica actuación de Guido Herrera que le contuvo el remate a Javier Toledo pero, en el segundo disparo de Talleres, Ignacio Chicco hizo lo propio con Luis Sequeira y le dejo el empate a Erik Meza que convirtió y puso el 1-1.

Gastón Benavidez, de la “T”, marcó el tercero de la serie para poner el 2-1 que se mantuvo tras el remate afuera del paraguayo Alberto Espínola para Colón y el paraguayo Ramón Sosa que estrelló su oportunidad en el travesaño. Guido Herrera le contuvo el penal a Gian Nardelli y Matías Catalán selló el 3-1 para avanzar a la próxima fase.

El equipo de Javier Gandolfi, que alcanza los cuartos de final por cuarta vez en su historia, continuará su camino en la Copa de la Liga cuando visite a Rosario Central en el Estadio Gigante de Arroyio por la tercera fecha de la Zona 1 mientras que, por el lado de los de Néstor Gorosito, visitarán a Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

El partido dio su primer indicio de lo que deparaba a los 3 minutos de juego cuando el paraguayo Jorge Benítez se fue solo ante el arquero Guido Herrera que le cometió penal. El mediocampista Rubén Botta se hizo cargo de la oportunidad que tenía Colón y, mientras Herrera volaba para la izquierda, el ex Tigre desvió el remate por la derecha.

A pesar de este intento fallido, el “Sabalero” no se estancó y encontró la apertura del marcador a los 39 con un gran pase de Damián Batallini entre líneas para Tomás Galván. El ex River se fue solo ante la salida de Guido Herrera y definió por debajo de su humanidad para marcar el 1-0.

Ya en la segunda parte, a los 13 minutos, otra vez un pase filtrado movió el marcador. Esta vez, Rodrigo Villagra lo dejó solo al paraguayo Ramón Sosa contra el arquero Ignacio Chicco y el ex Gimnasia de La Plata definió al segundo palo para anotar el empate de Talleres.

Tres minutos después, Gastón Benavidez arrancó su carrera desde atrás de mitad de cancha sin marca alguna. Al llegar al área sabalera, intentó abrir la pelota para la izquierda pero rebotó en un defensor y le volvió a quedar al chaqueño que definió al palo derecho del arquero Ignacio Chicco para poner el 2-1.

Colón volvió a mostrar su personalidad en este partido y se repuso del golpe a los 34 con una jugada que inició de un lateral. El saque de banda cayó en el área chica para que Ramón “Wanchope” Abila se la sirva a Javier Toledo que le dio como venia y empató el partido en Mendoza.

Esta es la síntesis de Talleres de Córdoba vs Colón de Santa Fe por la Copa Argentina 2023:

Copa Argentina 2023 – Cuartos de final.

Talleres de Córdoba 3(2) – Colón de Santa Fe 1(2).

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza.

Árbitro: Pablo Giménez.

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Gastón Benavidez, Matías Catalán, Juan Rodríguez, Juan Portillo; Diego Ortegoza, Rodrigo Villagra, Valentín Depietri, Rodrigo Garro, Ramón Sosa; Nahuel Bustos. DT: Javier Gandolfi.

Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Gian Nardelli, Facundo Garcés, Rafael Delgado; Stefano Moreyra, Favio Álvarez, Tomás Galván, Rubén Botta, Damián Batallini; Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito.

Gol en el primer tiempo: 40m. Tomás Galván (C)

Goles en el segundo tiempo: 13m. Ramón Sosa (T); 16m. Gastón Benavidez (T); 34m. Javier Toledo (C)

Tanda de penales:

Talleres de Córdoba: Convirtieron Nahuel Bustos, Gastón Benavidez y Matías Catalán. Erraron Luis Sequeira y Ramón Sosa.

Colón de Santa Fe: Convirtió Erik Meza. Erraron Javier Toledo, Alberto Espínola y Gian Nardelli.

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Luis Sequeira por Juan Portillo (T); 4m. Leonel Picco por Stefano Moreyra (C); 17m. Lucas Suarez por Diego Ortegoza (T); 19m. Ramón Abila por Jorge Benítez (C) y Santiago Pierotti por Favio Álvarez (C); 33m. Matías Gómez por Rodrigo Garro (T), Erik Meza por Damián Batallini (C) y Javier Toledo por Tomás Galván (C); 38m. Diego Barrera por Valentín Depietri (T)