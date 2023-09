Aunque ya ocurre, las prepagas alertan que cobrarán copagos para compensar el congelamiento de cuotas

Sin sorpresas, la decisión del Gobierno Nacional de congelar por 90 días las cuotas en la medicina prepaga no fue bien recibida en el sector de la salud privada. Desde las empresas del área ya venían denunciando la fuerte suba de precios, la falta de insumos e incluso el riesgo de suspender intervenciones en el marco de la crisis. Ante la medida anunciada por Sergio Massa –en el marco del paquete de anuncios económicos del último fin de semana-, las prepagas podrían recurrir a la vía judicial y advierten sobre la posibilidad de implementar copagos para compensar la imposibilidad de incrementos de cuotas. Algo que, en los hechos, ya es denunciado hace tiempo y ocurre en forma creciente.

“Con esta medida no habrá aumento de aranceles a los sanatorios y centros; tampoco habrá aumento de honorarios profesionales, lo cual profundizará el retraso de lo que cada profesional debe ganar. Se producirán problemas gremiales ante la imposibilidad de revisar paritarias. Se intenta solucionar un problema generando otro con el consecuente desfasaje entre los costos de las prestaciones médicas, honorarios, tratamientos, insumos, etc.”, dijeron desde una de las principales prepagas al portal Infobae. Y advirtieron que “una suspensión transitoria de aumentos no resuelve –peor aún, agrava– el problema del financiamiento del sistema de salud”.

La posibilidad de sumar copagos para paliar este congelamiento implicaría potenciar un fenómeno que ya existe: el cobro de un extra por parte de profesionales de la salud, en muchos casos por fuera de los copagos autorizados. Un problema de carácter federal, que registró un aumento en el último tiempo también en AMBA.

Cada vez más casos

El cobro de un “plus médico” por parte de algunos profesionales que trabajan para obras sociales y prepagas es una práctica de larga data, pero cada vez más extendida. Mientras se dan reclamos en distintas provincias e incluso hay casos que escalan hasta la Justicia, desde los gremios justifican el cobro de un extra por los montos magros que reciben desde las empresas y la creciente precarización.

En los últimos días, tras la devaluación y con una inflación creciente, el fenómeno se multiplicó. En Córdoba, por caso, los bioquímicos decidieron como medida “transitoria y de emergencia” el cobro de tres mil pesos a todos los afiliados de obras sociales y prepagas, excepto PAMI.

“Terminamos poniendo este valor al paciente para que sea el que pueda ir, haga como una queja frente a la obra social y la obra social responda frente a nuestro pedido”, explicó la bioquímica Lorena Cravero, de Laboratorios San Juan Bautista, en diálogo con La Radio 102.9. “Hay gente que se enoja y tiene toda la razón, pero lo entiende”, aseguró.

Algo similar resolvió el Círculo Bioquímico de la Provincia de Misiones, donde plantearon que la suba de costos se trasladará a las prestaciones y los pacientes de prepagas, mutuales y obras sociales sindicales deberán pagar un 25% extra sobre el valor de cada práctica. Según consignó Clarín, el dirigente Rubén Angeloni justificó la decisión luego de que las empresas proveedoras de insumos aplicaran incrementos de entre 30 y 50% en descartables, reactivos y otros insumos, además de frenar los créditos.

En Salta, el Colegio de Odontólogos pidió la implementación de un copago que “ayude a paliar esta diferencia abismal de los valores de los insumos”. Así lo explicó la presidenta, Paola Corai, a Aries Online. Afirmó que los aumentos en el sector superan el 200% y que hay proveedores que a pesar de tener stock no venden, por no saber a qué precio tendrán que reponer. “Actualmente recibimos el pago entre 30, 60 y 90 días con lo cual se nos hace bastante difícil después reponer con ese valor de insumo”, detalló.

Un problema de larga data

Si bien los casos se multiplican en el contexto de crisis inflacionaria e incertidumbre, el cobro de copagos no autorizados o montos “plus” implica un problema de larga data en la Argentina. Para Carlos Wechsler, secretario adjunto de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), “el copago o cobro indebido o anexo existe desde hace décadas”, pero se potencia “con la precarización de la mitad de la economía y los salarios a la baja de quienes están en blanco”.

Héctor Oviedo, presidente del Consejo Médico de Córdoba, declaró a este medio que el cobro de copagos indebidos no es un tema candente en la provincia en este momento, pero apuntó a una situación estructural relacionada con el sistema de salud en general: “El plus como tal no es legal. Pero hay una asimetría muy grande entre las posibilidades de negociación de médicos y financiadores (obras sociales y prepagas). Los grandes tienen mucho más poder de negociación que los pequeños prestadores. Entones hay como una posición dominante excesiva y aparecen formas de tratar de paliar estas diferencias. A veces son prolijas y otras, no tanto”.