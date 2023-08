Jorge Almirón y los dos puestos en duda para enfrentar a Racing por la Libertadores

Luego de la derrota ante Sarmiento de Junín, Boca debe rearmarse de cara a la revancha por los cuartos de final de la Copa Libertadores, este miércoles ante Racing, y hay dos puestos en duda que restan definir para el once inicial.

En primer lugar, Almirón aguarda por la recuperación de Valentín Barco, que sufrió una lesión muscular grado 1/2 del músculo psoas ilíaco izquierdo en el partido de ida ante la Academia. El cuerpo medico creé que llegará, pero es probable que vaya al banco de suplentes.

Ante esta situación, Almirón deberá definir a su reemplazante entre la práctica de hoy y mañana. Lucas Janson, Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel son las alternativas.

Por otro lado, el entrenador Xeneize mantendría la línea de cinco que funcionó correctamente en La Bombonera, con Luis Advíncula y Frank Fabra haciendo de carrileros.

Pero la otra duda, pasa por si se sostiene Ezequiel «Equi» Fernández como titular o aparece otro volante más defensivo como Jorman Campuzano, que ayer solo jugó un tiempo en Junín y llegará descansado.

Durísima acusación de Nahuel Gallardo contra Darío Benedetto

El lateral de Sarmiento de Junin Nahuel Gallardo, quien ingresó unos minutos, se fue expulsado y sufrió un intento de agresión por parte de Darío Benedetto, aseguró que los propios jugadores de Boca le pidieron al árbitro Silvio Trucco que expulsara a su compañero, porque lo consideran «un estorbo» para el plantel.

El defensor dio su versión de los hechos, donde manifestó que fue a saludar a Blondel y le negó el saludo: «Me calentó que no me dio la mano. Yo no lo haría. En la victoria y en la derrota tenés que ser siempre el mismo». Y continuó: «Después se metió Benedetto y los demás a armar el tumulto. Benedetto me tiró la piña, intenté agacharme y al ver el tumulto empezó a repartir tarjetas sin saber nada de lo que había pasado«, aclaró en declaración a ESPN.

Además, Gallardo cerró con que espera no tener problemas para jugar la próxima fecha. «Se ve que me vieron a mí, empezó el tumulto y Silvio se confundió. Ya me lo advirtió y espero que a la hora de hacer el informe lo tenga en cuenta», concluyó el lateral del conjunto de Junín.