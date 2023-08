«El concepto de Justicia Social es aberrante, es robarle a alguien para darle a otro»

El economista dijo que no se pueden «esperar resultados distintos si siempre vamos a hacer lo mismo», y remarcó que su programa económico implica en total unos «35 a 40 años» para su ejecución. «Esto significa además que como proyecto excede a mi vida política, sabemos que es un camino largo y en muchos aspectos vamos a estar sembrando las semillas de un árbol», sostuvo.

Milei se refirió al ingreso de Argentina a los BRICS

En otro tramo de su discurso, Javier Milei se metió de lleno en el debate del día, generado por el ingreso de Argentina al bloque BRICS. Horas antes, su contrincante Patricia Bullrich aseguró que en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio no se va a avanzar en el ingreso a dicho bloque.

«Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas», aseguró el candidato de La Libertad Avanza al tiempo que aclaró: «Nuestro alineamiento internacional es Estados Unidos e Israel».

En este marco, el liberal explicó que «eso no quiere decir que el sector privado no pueda comercializar con quien se le de la gana. «El comercio debería ser libre, lo que pasa es que los colectivistas esto no lo entienden. Yo no dije que no hay que comercializar ni con China ni con Brasil, lo que digo es que es una cuestión del sector privado», explicó.

Por Cecilia Camarano