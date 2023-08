El proyecto para defender Aerolíneas de una privatización obtuvo dictamen, a pesar de que JxC se retiró del debate

Sin Juntos por el Cambio, el oficialismo dictaminó este martes el proyecto del diputado Máximo Kirchner que propone la modificación de la Ley de Transporte Aerocomercial (26.466) para proteger a Aerolíneas Argentinas de una eventual intento de privatización. En medio de la campaña electoral se reunió la Comisión de Legislación General que preside el oficialista Lucas Godoy (FdT – Salta).

El impulsor del proyecto, Kirchner, no es miembro de la Comisión, pero tampoco estuvo presente en la reunión en la que diputados opositores manifestaron estar “en desacuerdo con el modo” de abordaje del proyecto. “Vienen a proponer que cualquier gobierno futuro no pueda debatir sobre cómo gestionar empresas públicas”, manifestó la legisladora de Evolución radical Carla Carrizo.

Por su parte, desde el PRO, Pablo Tonell, expresó sobre la iniciativa que “parece poco democrática y poco republicana”. “Solo la Constitución Nacional puede establecer lo de la mayoría agravada (que dos tercios de ambas cámaras aprueben un proyecto). Es inocuo establecer mayorías agravadas y es una ley que no tiene sentido porque la ley posterior deroga la ley anterior”, señaló. Acto seguido los opositores se retiraron de la sala.

Desde el FdT, Germán Martínez pidió la palabra para responderle a Tonelli: “Tampoco es democrático no quedarse a escuchar los argumentos, pero a ustedes no les preocupa la vocación de diálogo ni los expositores. Les preocupa no proteger a Aerolíneas Argentinas”.

“Es llamativo lo que acaban de hacer en una comisión asesora. ¿Qué hubiera pasado si la presidenta de la Cámara de Diputados (Cecilia Moreau) les decía que el pedido de sesión de este miércoles estaba mal presentado?”, agregó el presidente del bloque oficialista.

Por último, apuntó contra todos los integrantes de JxC y señaló que “están en contra del espíritu de este proyecto porque ni siquiera hicieron planteos legítimos que hubiésemos escuchado”. “Esta postura me deja en claro la idea de la oposición”, cerró Martínez.

El jefe de bloque del FdT Germán Martínez destacó que a la oposicion no le interesa defender Aerolíneas. Foto: Télam

Funcionarios de Aerolíneas Argentinas

Carlos Figueroa, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas, estuvo en la Comisión y remarcó: “Una picardía que los diputados se hayan retirado. Nos gustaría poder demostrar los números verdaderos que expresan el estado de situación de la compañía aérea de bandera y porque venimos sosteniendo que Aerolíneas Argentinas es una herramienta estratégica para el desarrollo nacional y que la inversión viene siendo virtuosa”.

La campaña electoral se coló en la presentación del funcionario. En ese sentido manifestó: «Vemos que de manera constante en los estudios de televisión se dice que pierde 70 millones de dólares al año y eso es falso. Ese es el número de déficit que tuvieron ellos (por Cambiemos) el último año en el gobierno y esta gestión una vez que salió de la pandemia venimos reduciendo de manera significativa los aportes del Estado”.

¿Qué dice el proyecto?

La iniciativa establece que “se prohíbe la transferencia de las acciones declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación conforme al presente artículo, sin la autorización del Honorable Congreso de la Nación que para su aprobación requerirá obtener el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara”. Es decir que, ante una eventual idea de privatización, ésta deberá ser aprobada por mayoría por dos tercios tanto en Diputados como en el Senado.

Los funcionarios de la línea aérea destacaron la reducción de déficit. Foto: Prensa Aerolíneas Argentinas

La redacción se basa en una similar que tiene el artículo 10 de la Ley 26.741 de expropiación de YPF que se aporbó en el año 2012. En los argumentos del proyecto se señaló que “si bien la Ley 26.466 declara la utilidad pública de las acciones de Aerolíneas Argentinas SA no previó un mecanismo que limite la transferencia de aquellas acciones, por lo que es necesario establecer el alcance de dicha utilidad y plasmar una de las voluntades de la ley -o el espíritu o finalidad”.

Por: Verónica Benaim