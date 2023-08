El derecho al aborto: el aporte a la salud más allá de los debates

El derecho al aborto legal cumple este año tres de su sanción. Se lo ganó en las calles, a fuerza de años de militancia feminista, colectiva y transversal, y por decisión política. Una decisión que en primer lugar tuvo como objetivo dar una respuesta a las consecuencias directas de la ilegalidad que caía directamente sobre las personas gestantes; y en segundo lugar, brindar una libre autonomía de los cuerpos.

Si algo faltó en las plataformas electorales de las PASO fue la construcción de una agenda feminista para profundizar los avances en materia de derechos de mujeres y diversidades. Ante los resultados, el candidato con mayores porcentajes de votos, eligió además plantear un retroceso significativo: plebiscitar el derecho al aborto.

“Resulta contradictorio que se proclamen liberales y vayan contra un derecho que garantiza libertad para las mujeres. Evidencia que no defiende la libertad si no que defienden al patriarcado. En los 40 años de democracia creo que el derecho al aborto es el más debatido, el más militado. No recuerdo otro que haya llevado tanta gente a la calle, que haya tenido tantas organizaciones involucradas”, dice Victoria Tesoriero, Subsecretaria de Asuntos Políticos de la Nación.

Para Tesoriero la propuesta del candidato de la Libertad Avanza es una respuesta a los avances feministas. “El movimiento feminista es un gran concientizador social que ha alcanzado presencia en la calle y un avance de derechos con impacto a nivel regional e internacional. Eso iba a tener un costo para nosotras, como una una devolución de los sectores más conservadores”.

Socorristas en Red es una organización que nació en 2012 y desde entonces acompaña interrupciones autogestionadas (realizadas en su casa) o dentro del sistema público.

“Es importante que se visibilice que hay una ley, que hay personas que abortan y hay otras personas que acompañan a quienes quieren abortar. Todo en el marco de esta ley”, destaca Melany de Juan, integrante de la red. También afirma que existen persecuciones dentro del sistema de salud y que, a partir de la amenaza por retroceder, es necesario “reforzar el libre acceso a la salud sexual y reproductiva de las personas”.

Por: Maby Sosa