Copa Argentina: Colón se impuso sobre Lanús y enfrentará a Talleres en la siguiente fase

Colón de Santa Fe le ganó 2-0 a Lanús, en Junín, en el marco de la Copa Argentina 2023 y alcanzó los octavos de final donde enfrentará a Talleres de Córdoba.

En el partido disputado en el Estadio Eva Perón de Junín, Tomás Galván a los 30 minutos de la primera parte puso el 1-0 para el “Sabalero”. A los 38 de la segunda etapa, Jorge Benítez puso el 2-0 definitivo.

El equipo de Néstor Gorosito, que jugará los cuartos de final ante Talleres de Córdoba, debutará en la Copa de la Liga cuando visite el Libertadores de América para enfrentar a Independiente por la Zona 1 mientras que, por el lado de los de Frank Darío Kudelka, recibirán a San Lorenzo por la Zona 2 en el Estadio Néstor Díaz Pérez.

En un primer tiempo en el que el “Granate” fue más, el equipo santafesino sorprendió a los 30 minutos con Rafael Delgado que avanzó metros desde su posición defensiva y recortó para el medio. A metros de la medialuna, metió un pase elevado que atravesó a la defensa de Lanús y le quedó a Tomás Galván que la paro, se acomodó y definió ante la floja respuesta del arquero Lucas Acosta y marcó el 1-0.

Ya en la segunda parte, el equipo del sur del Gran Buenos Aires fue en búsqueda del empate en Junín pero sufrió una baja importante a los 20 minutos ya que el árbitro, Pablo Echavarría, paró una salida del fondo del “Granate” y decidió expulsar a Cristián Lema por insultar al juez. Inmediatamente, el defensor ex Belgrano fue a increpar a Echavarría por la roja directa.

A los 38, Colón sentenció el partido con un centro de Damián Batallini desde la izquierda que Baldomero Perlaza no pudo captar y le quedó a Jorge Benítez. El paraguayo la tomó fuera del área, se tomó su tiempo en acomodarse y definió al segundo palo de Lucas Acosta para poner el 2-0 definitivo.

Esta es la síntesis de Colón de Santa Fe vs Lanús por la Copa Argentina 2023:

Copa Argentina 2023 – Dieciseisavos de final.

Colón de Santa Fe (2) – Lanús (0).

Estadio: Eva Perón, Junín.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Rafael Delgado; Stefano Moreyra, Favio Álvarez, Tomás Galván, Rubén Botta, Damián Batallini; Santiago Pierotti. DT: Néstor Gorosito.

Lanús: Lucas Acosta; Juan Cáceres, Cristián Lema, Diego Braghieri, Juan Sánchez Miño; Raúl Loaiza, Julián Fernández, Luciano Boggio; Pedro De la Vega, Leandro Díaz y Franco Troyansky. DT: Frank Darío Kudelka.

Gol en el primer tiempo: 30m. Tomás Galván (C)

Gol en el segundo tiempo: 38m. Jorge Benítez (C)

Cambios en el segundo tiempo: 10m. Matías Esquivel por Luciano Boggio (L); 13m. Augusto Lotti por Franco Troyansky (L); 33m. Jorge Benítez por Santiago Pierotti (C) y Baldomero Perlaza por Favio Álvarez (C); 38m. Franco Orozco por Juan Cáceres (L); 41m. Natanael Troncoso por Rubén Botta (C) y Cristián Vega por Tomás Galván (C)

Incidencia en el segundo tiempo: 20m. Expulsado Cristián Lema (L)