Sergio Maldonado apuntó contra el juez Lleral: «Es muy evidente hacerlo dos días antes de las elecciones»

A seis años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, sobreseyó a todos los gendarmes que eran investigados en la causa por participar del operativo represivo en la ruta 40 para desalojar un corte de ruta que realizaba la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, del que Maldonado participaba en solidaridad con el Pueblo Mapuche.

En AM750, el hermano de Santiago, Sergio Maldonado, dijo que «era previsible» la decisión del juez y que es «muy evidente hacerlo dos días antes de las elecciones«: «El 20 de octubre de 2017, dos días antes de las elecciones, salió y dijo lo mismo. Hoy, por primera vez, juega partidariamente a favor de (Patricia) Bullrich«, sostuvo.

Además, contó que están a la espera de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dicte un fallo o haga una sugerencia al Estado argentino respecto del tratamiento de la causa de desaparición forzada.

«El propio Estado argentino ya se pronunció y dijo que hubo responsabilidades, que hicieron un pésimo operativo, pero esto es porque el propio Lleral dijo eso», agregó Maldonado en Aquí, allá y en todas partes.

Y continuó: «Son seis años muy duros, de mucha impunidad e injusticia, de mucha desigualdad. No es sólo luchar contra el poder judicial, sino contra el poder político y el poder mediático».

En ese marco, el hermano de Santiago planteó que la mayoría de las personas no siguen las noticias todo el tiempo «entonces cuando les llega esto de ‘se ahogó solo’, al día de hoy lo siguen repitiendo«.

«Es muy difícil. El que está en contra, no quiere ver y no quiere creer, se pone del otro lado, ni siquiera desde un lugar de empatía. A mí jamás me saldría burlarme de la muerte de alguien. Hay mucho grado de perversión«, concluyó.