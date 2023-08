Grindetti señaló a la «patética ausencia del Estado» por el asesinato de Morena en su distrito

El intendente de Lanús y precandidato a la gobernación bonaerense por Juntos por el Cambio Néstor Grindetti responsabilizó hoy a «la ausencia patética del Estado» la muerte de Morena Domínguez en su distrito.

El jefe comunal confió que siente «una angustia que no me la saca nadie», por lo sucedido esta mañana en Villa Diamante, donde la niña de once años fue atacada por motochorros y murió poco después camino al hospital.

«Siempre voy a dar la cara», dijo Grindetti, y añadió que «evidentemente, falta coordinación con las fuerzas federales» para evitar este tipo de episodios de inseguridad.

En declaraciones al canal La Nación+, el dirigente consideró que «la patética ausencia del Estado, tanto nacional como provincial», fue uno de los motivos que derivó en la muerte de Morena.

En esa misma línea, volvió sobre su reclamo e indicó que «es necesaria una mesa de coordinación de todos los niveles de gobierno». Además, Grindetti consideró que «la venta de drogas es la base de que los jóvenes estén pasados de rosca», y no ocultó su preocupación «por cada chico que está sentado en un esquina sin hacer nada».

Finalmente, defendió su gestión en el municipio y remarcó que «En Lanús le pusimos el pecho a la inseguridad en todo momento, con más cámaras, más botones antipánico y más patrulleros».