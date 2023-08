«Debería ser un poco más seria, no tan chabacana» La vicepresidenta lo había acusado en Twiter de haber traído al Fondo Monetario Internacional (FMI) al país. "Este es el gobierno en la historia de la Argentina que más deuda tomó. No mientan más", lanzó el referente del PRO.

El ex presidente Mauricio Macri le respondió a la vicepresidenta Cristina Kirchner por su tuit sobre el Fondo Monetario Internacional (FMI), y consideró que «debería ser un poco más seria, no tan chabacana».

«Primero, ella debería recordar que es vicepresidenta en ejercicio y ex presidenta. Debería expresarse de una manera un poco más seria, no tan chabacana. Segundo, yo creo que lo importante no es que pierda Cristina, (Sergio) Massa, (Alberto) Fernández o La Cámpora. Lo importante es que dejemos atrás estas ideas destructivas, que nos han empobrecido, toda esta narrativa», resaltó Macri.

El cruce se dio porque este lunes el ex presidente dijo que «el Fondo propició este cepo y, ahora que ya está acá, va a tener que colaborar».

En sus redes sociales, la titular del Senado le respondió: «¿En serio? ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo que el Fondo ya está acá? Si lo trajiste vos papi… Hacete cargo de algo alguna vez en tu vida. Por Dios!».

Ante eso, Macri consideró que había sido «chabacana» en sus dichos y habló de «las mentiras» del kirchnerista en declaraciones al canal LN+, a la vez que dijo que se arrepintió de «aceptar la ayuda del mundo».

«La primera es que se puede emitir y que no pasa nada, desconociendo que eso trae inflación y deuda. Ellos recibieron superávit de Duhalde y equilibrio nuestro. No tenían por qué endeudarse», consideró Macri.

«Segundo, la deuda. Ellos no nos desendeudaron. Mentira. Este es el gobierno en la historia de la Argentina que más deuda tomó. No mientan más», enumeró Macri, que nombró como «tercera mentira» a que «dicen que un organismo de gente mala, que te quiere perjudicar».

«Yo tomé una decisión de la cual no me arrepiento que fue aceptar la ayuda del mundo, porque el Fondo representa al mundo. Tanto representa al mundo que la tasa que cobran es simbólica, es menos de la mitad de la que cobran los bancos comerciales. Es seis veces menos que la está usando Massa quemando bonos de la Anses para sostener el contado con liquidación», subrayó el ex mandatario.

Y sobre el tema expresó: «La mentira se completa en que, por culpa del Fondo, se produce todo esto. ¿Le pagaron al Fondo? No, no le pagaron nada. Le pidieron y le deben más. Solamente le pagaron deudas del período de ellos que vencían y que ya el sistema financiero mundial no quería refinanciar porque había riesgo de que vuelvan ellos».

«La cuarta mentira, que ella también me echa en cara, por suerte, todo el mundo recuerda que estuve en contra, es la confiscación y posterior expropiación de YPF, el negocio más oscuro de la historia de la Argentina, que le va a costar a los argentinos más de 10 mil millones de dólares. Encima, detuvieron el envión del desarrollo petrolero porque esa maniobra demoró el desarrollo de Vaca Muerta. Mientras tanto, ella se vanagloria empezando su campaña con Massa con esa ‘genialidad», resaltó Macri.