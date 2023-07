Tigre perdió ante Libertad y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Tigre no pudo revertir la historia ante Libertad de Paraguay y con la derrota de esta noche por 1 a 0 quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2023 en un encuentro válido por la vuelta de los Play-off de octavos de final en Victoria.

El defensor Alexander Barbosa, a los 24 minutos del primer tiempo, anotó el tanto para el equipo el argentino Daniel Garnero.

Desde el inicio Tigre dejó en claro que buscaría cambiar la historia y recuperarse del resultado adverso en la ida, sin embargo, pese a que presionó, la primera acción clara fue para la visita por medio de un contragolpe que Lorenzo Melgarejo la mando por arriba del travesaño.

La respuesta del local no se hizo esperar, avasalló a su rival en el campo de juego, pero no fue preciso para abrir el marcador, incluso Mateo Retegui -que jugará en el Genoa de Italia- tuvo la más clara, aunque no llegó a enganchar la pelota y no pudo abrir el marcador.

Si bien todo era para el conjunto local, Libertad sorprendió desde la pelota parada: desde un tiro de esquina, Barboza ganó en las alturas y de cabeza firmó el 1 a 0.

Ya en el complemento, Tigre pagó caro la presión de tener que revertir el resultado -aún más adverso- y cayó en el juego friccionado, en el que se llenó de tarjetas amarillas y sufrió la expulsión de Lucas Menossi. Finalmente, el VAR revisó la jugada y fue amonestado.

Aunque lo intentó, el «Matador» no encontró el camino al gol, incluso el arquero Martín Silva tuvo una notable intervención para ahogarle el grito a Retegui y cerró su arco para llevarse el triunfo que lo deposita entre los mejores 16 equipos de la Copa Sudamericana.

La siguiente es la síntesis del encuentro:

Copa Sudamericana 2023.

Play-off – Octavos de final.

Tigre – Libertad (Paraguay).

Estadio: Monumental de Victoria – José Dellagiovanna.

Árbitro: Andrés José Rojas Noguera.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Martín Garay, Víctor Cabrera, Víctor Aguilera, Abel Luciatti, Sebastián Prieto; Lucas Menossi, Agustín Cardozo, Alexis Castro; Blas Armoa y Mateo Retegui. DT: Juan Sara.

Libertad: Martín Silva; Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barboza, Matías Espinoza; Lucas Sanabria, William Mendieta, Lorenzo Melgarejo, Álvaro Campuzano, Héctor Villalba; Óscar Cardozo. DT: Daniel Garnero.

Gol en el primer tiempo: 24m Alexander Barboza (L).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Aarón Molinas por Cabrera (T), Néstor Giménez por Mendieta (L); 12m Gonzalo Flores por Castro (T); 19m Hernesto Caballero por Sanabria (L), Antonio Bareiro por Cardozo (L); 34m Cristian Zabala por Armoa (T), Tomás Badaloni por Cardozo (T); 42m Iván Ramírez por Melgarejo (L); 49m Enso González por Villalba (L).