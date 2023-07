Larreta se distanció de Bullrich: «Propongo un camino distinto al de querer imponer a las trompadas»

La exministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos sostiene, además, que con «diálogo y consenso» no se combate a «los narcos en Rosario» ni a la «corrupción», en una clara diferenciación de las premisas que propone su rival en la interna de la coalición opositora.

«Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario. Porque la corrupción no se termina con consenso. Porque no se acuerda con las mafias», afirma Bullrich en una voz en off mientras se suceden varias imágenes en un video que marca el inicio de sus actividades proselitistas en los medios de comunicación.