Qué resultados necesita la Selección Sub 20 de Mascherano para clasificarse en el Sudamericano Tras caer en el debut frente a Paraguay, Argentina sufrió un nuevo traspié al ser superado por Brasil en la segunda jornada, lo que dejó al equipo contra las cuerdas.

La Selección argentina Sub 20, comandada por el entrenador Javier Mascherano, perdió ayer por 3 a 1 con Brasil y cosechó su segunda derrota en dos partidos en el Sudamericano, por lo que complicó seriamente sus chances de avanzar en el certamen.

Tras caer en el debut frente a Paraguay por 2 a 1, Argentina sufrió un nuevo traspié al ser superado por Brasil en la segunda jornada, lo que dejó al equipo de Mascherano contra las cuerdas de cara al hexagonal final de la competencia.

Para avanzar, el seleccionado albiceleste deberá estar entre los tres primeros de su zona y le restan dos encuentros, ante Perú -miércoles a las 19- y Colombia -viernes a las 21:30-.

Si Argentina le gana a Perú y Colombia no logra vencer a Brasil, los dirigidos por el «Jefecito» se jugarán la clasificación en la última fecha en el duelo con el conjunto «cafetero».

«No hay mucho para decir. Fuimos ampliamente superados por Brasil. Queda simplemente hacerse responsable. Obviamente que el único responsable de todo esto soy yo. Y la realidad es que duele, porque teníamos la ilusión de jugar un buen partido contra un gran rival, porque ya lo habíamos hecho anteriormente contra ellos, pero bueno, lo que todos vimos… no se dio», señaló Mascherano tras la derrota con Brasil.

Y agregó: «Desde el minuto cero no entramos en partido, tomamos un gol muy rápido y después nunca pudimos construir buen juego, nos costó. Una de las pocas jugadas aisladas donde pudimos dar una cierta cantidad de pases fue en la del penal y la realidad es que toca hacerse cargo de esto».

«Creo que no hay excusas. Tengo que ser honesto conmigo mismo y con todo el mundo, y decir que bueno, que está claro que no estamos a la altura y esa es la realidad», cerró el ex mediocampista central.