Arde Juntos por el Cambio: las críticas y las respuestas que agitaron la interna opositora

Elisa Carrió lo hizo una vez más. La líder de la Coalición Cívica (CC) lanzó diversos dardos hacia el interior de Juntos por el Cambio (JxC). Entre los temas que tocó, pidió dirigentes “decentes” para las Elecciones del 2023, vinculó a diversas figuras de la oposición con Sergio Massa (ministro de Economía), habló de “personas claves que hacen negocios” políticos y reveló un entramado judicial detrás.

“Hacia delante, Juntos por el Cambio tiene que tener reglas decentes, tiene que estar conformada por decentes. No puede haber más negocios”, afirmó durante una entrevista televisiva. Además, justificó sus expresiones y dio a entender que el expresidente Mauricio Macri, fundador del espacio, estaba de acuerdo con su mirada.

Reveló, a su vez, que antes de que Sergio Massa desembarcara en el Gobierno Nacional, en Juntos por el Cambio había dos posturas: una que buscaba cerrar acuerdos con el titular del Palacio de Hacienda, y otro que no. Además de Macri, ubicó en ese último grupo a Patricia Bullrich y Mario Negri, pero dijo que del otro lado “había otros que estaban jugando, que siempre jugaron durante nuestro Gobierno”.

En ese sentido, dividió a la oposición entre el sector “panrepublicano” y el “neo PJ con Massa”, recordando que el líder del Frente de Renovador (hoy nuevamente oficialista) coqueteó en diversas oportunidades con el macrismo. Al ser consultada sobre los vínculos de Rodríguez Larreta con Massa, Carrió dejó la puerta abierta, pero omitió dar más detalles: “¡No! Es amigo de la época de la ANSES, pero no tiene negocios, si los tuviera te lo diría, porque no estoy dispuesta a defender a nadie”.

La ex diputada nacional, que pertenece a la coalición opositora pero hoy no ocupa cargos públicos, también se refirió a los liderazgos en Juntos por el Cambio. Al respecto, habló de Macri (PRO), del gobernador jujeño Gerardo Morales (UCR), y de ella (Coalición Cívica) como las máximas autoridades, por lo que omitió a Bullrich, actual presidenta del PRO.

“Macri y yo somos los líderes de Juntos por el Cambio, del Pro y la Coalición Cívica, que fuimos los que armamos. Y está el líder del radicalismo, que es el presidente del partido. Cada uno es líder de su espacio. En lo que estamos de acuerdo, y en esto también estuvo de acuerdo Gerardo [Morales], es que estas son las reglas”, apuntó.

MÁS VÍNCULOS DE DIRIGENTES DE JXC CON MASSA

Con respecto a Massa, extendió lo vínculos con algunos dirigentes cambiemitas e incluyó entre las críticas a miembros de la Justicia. “Hay sociedad con el massismo en Juntos por el Cambio. Hubo un sistema de impunidad garantizado sobre San Isidro, con los fiscales [Julio] Novo y [Claudio] Scapolán (acusados por vínculos con el narcotráfico). Es más, Malena Galmarini (esposa de Massa y directora de Agua y Saneamiento Argentinos) era la que iba a la Cámara, la que negocia”, remarcó.

La referente de la Coalición Cívica, en paralelo, incluyó a otras figuras del macrismo entre los vínculos con el titular del Palacio de Hacienda. «En el Gobierno de María Eugenia Vidal, la amistad y eventuales negocios entre Ritondo y Massa eran absolutos. Lo que vi en la Cámara, Massa con Monzó, que son íntimos amigos, jugando directamente con el massismo y ahora también es escandaloso».

LA RELACIÓN DE MASSA, EMPRESARIOS Y FRIGERIO

También hizo un mapa del entramado de negocios entre Massa, empresarios medios de comunicación y Edenor y dirigentes macristas. “En un año van a salir riquísimos [José Luis] Manzano, [Daniel] Vila, Mauricio Filiberti (dueños EDENOR) y Massa por Aysa. Aysa es una caja. Y es de Massa. Antes fue del [exministro del Interior, Rogelio] Frigerio. Antes, la casta de Aysa era de Frigerio”.

Y agregó: “Lo de Frigerio con Massa, apoyando a todos los candidatos massistas en las provincias y denigrando a los candidatos de JxC en las elecciones presidenciales de 2019 lo vi yo y se lo dije a Macri”. Y completó: “[Frigerio] me puso un amante en una lista y dije: ‘Me bajo de la lista de Capital si no me sacan a la amante de Frigerio, que estaba incluso como su testaferro’”.

CATARATA DE RESPUESTAS

Las bombas tiradas por Carrió a sus pares de la oposición no pasaron para nada desapercibidas. Patricia Bullrich, Horario Rodríguez Larreta, la UCR, María Eugenia Vidal, el PRO, Gerardo Morales y Rogelio Frigerio fueron algunas figuras de JxC que salieron a contestarle, mediante comunicados publicados en redes sociales, a la líder de la Coalición Cívica.

“Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas”, cuestionó Patricia Bullrich. “Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió”, agregó la ex ministra de Seguridad.

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, publicó un extenso comunicado, por su parte, y precisó: “Ese no es el camino. Es muy saludable que haya discusiones internas pero el agravio es el límite”. Además, añadió: “Tengo un profundo respeto por Lilita, una de las fundadoras del espacio junto a Mauricio (Macri), pero no estoy de acuerdo con sus declaraciones”.

El gobernador jujeño Gerardo Morales, a su vez, dijo que las palabras de Carrió fueron una “gran irresponsabilidad” y habló de “actitud insultante” con su figura política. “Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo”, sacó pecho el radical, que pidió por la unidad de la oposición. “Hay que consolidar a Juntos por el Cambio como alternativa para el país, no dividirlo”.

La exgobernadora bonaerense y diputada por CABA María Eugenia Vidal optó por compartir un comunicado del bloque de legisladores del PRO. “Compartimos valores, agenda de trabajo y convicciones republicanas y es por ello que pretendemos que la unidad se sostenga en el máximo respeto a todos quienes somos parte de esta coalición y no podemos dejar pasar las descalificaciones personales”, sostuvo.

El diputado por la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, también rechazó los dichos que recibió por parte de Carrió. “Siempre voy a trabajar para consolidar la unidad de JxC. Quienes atenten contra este objetivo, son funcionales al kirchnerismo. Cualquier denuncia se debe presentar en la justicia con pruebas y no en shows televisivos que siguen alejando a la política de la sociedad”, escribió en su cuenta de Twitter.

LA ÚLTIMA FRASE DE CARRIÓ

Tras la crisis interna desatada y las respuestas recibidas por sus compañeros de espacio político, la líder la Coalición Cívica ratificó sus palabras en Twitter y dejó un nuevo título. “El camino tiene que ser la transparencia”, remarcó y publicó el video completo de la entrevista televisiva en donde hizo todos sus cuestionamientos.

Vale recordar que respecto a la unidad de la oposición, Carrió había dicho –durante sus explosivas declaraciones– que hoy no está en riesgo, pero dejó otro recado a sus pares de Juntos por el Cambio: “En el nombre de la unidad nacional no hago más nada. La feliz unidad nacional va a ser sobre la base de la decencia”.