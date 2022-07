Las importaciones se dispararon a más de u$s8.500 millones y en junio hubo déficit comercia

dijo el INDEC.

Economistas coinciden en que la balanza comercial argentina podría verse afectada en el segundo semestre del año por las importaciones de energía y otros factores locales.

En el primer semestre de 2022 el saldo comercial fue de u$s 3.093 millones. Si los precios hubieran sido los mismos del primer semestre de 2021, el saldo comercial hubiese sido de u$s 2.112 millones. Es decir, que la mejora en los precios tuvo un efecto neto de u$s 981 millones, según datos del economista Nadin Argañaraz.

Energía

El total de importaciones creció en el semestre en US$12.685 millones. El 33% del aumento estuvo explicado por Combustibles y lubricantes (Más US$4.246 millones), el 15% por Bienes intermedios de las industrias químicas (US$1944 millones), el 10% por bienes de capital en máquinas, aparatos y material eléctrico (US$1.200 millones) y el 9,5% por piezas y accesorios para bienes de capital de máquinas y material eléctrico (US$1.200 millones).

El segundo producto que más dólares insumió fue el gas natural licuado que lo hizo en US$1.044 millones, explicando el 8,2% del aumento total de importaciones. La importación de gasoil creció un 240% y la de gas natural licuado un 276% en el primer semestre del año, consignó Argañaraz.