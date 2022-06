Héctor Daer, de la CGT, respaldó a las organizaciones sociales: «Generalizar es un error gravísimo»

Los cuestionamientos de Cristina Kirchner sobre el manejo de los planes sociales y los fondos destinados a las organizaciones sociales y piqueteras obligaron a dar su opinión a todos los actores de la política. Quien se manifestó ahora al respecto fue Héctor Daer, miembro del triunvirato que dirige la CGT y secretario general del sindicato de Sanidad, quien se distanció de los dichos de la vicepresidenta.

“Primero y principal: No hay que generalizar porque se comete un error gravísimo”, remarcó el histórico sindicalista. Además, en diálogo con el Canal Once de Entre Ríos, destacó el rol de las organizaciones en una economía maltrecha durante los últimos años por la informalidad laboral y la inflación. “Cuando el Estado no dio abasto, fueron las que contuvieron en los barrios”.

El pasado lunes, durante el Día de la Bandera, Cristina fue invitada por el gremialista Hugo Yasky al plenario de la CTA en Avellaneda. Entre el abanico de temas que abordó, CFK mencionó que “el Estado nacional debe recuperar el control y la auditoría de los planes, que no pueden seguir tercerizadas”, apuntó. Y agregó: “El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. Que el Estado recupere en nombre de los que nos dieron vida de Perón y de Evita”.

De buen trato con el oficialismo, Daer -en cambio- avaló el trabajo en conjunto entre el Estado y los aparatos de los movimientos sociales. “Son las que sostienen, articulando con el Estado porque todo se hace a través del Ministerio de Desarrollo Social, la contención de compañeros y compañeras que cobran un subsidio y después se la tienen que rebuscar día a día para llegar a fin de mes y llevar el pan a la mesa”, destacó.

La CGT y los movimientos sociales

La CGT no escapa al convulsionado escenario político que se vive en la Argentina. En el acto de la CTA quien estuvo fue Pablo Moyano (sindicato de Camioneros), que junto a Daer y Carlos Acuña (sindicato de empleados de Estaciones de Servicio) forma el triunvirato cegestista desde noviembre de 2021. Aunque algunos reparan sobre el cristinismo –más cercano al gremialismo alterno- el gobierno de Alberto no ha sufrido grandes roces con la central obrera. Pero en el último tiempo, ante las crecientes demandas sociales, han brotado inquietudes sobre cuál debe ser el norte sindical en un marco.

En ese sentido, a principios de junio, la CGT tuvo un gesto catalogado como «histórico” cuando la Unidad Piquetera (organizaciones sociales de izquierda) fue recibida por primera en Azopardo. Los principales líderes piqueteros se encontraron con Omar Plaini (sindicato de Canillitas), senador provincial por el Frente de Todos (FdT). Hablaron sobre posibles medidas de fuerzas en conjunto con el aval de Pablo Moyano, que no fue de la partida. Aunque hoy se descartan una huelga general, la CGT maneja la posibilidad de movilizarse en las calles contra los «formadores de precios».

Las diferencias en el oficialismo

Consultado por su mirada respecto a las diferencias entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, una disputa que buscó matizar: “No es un tema para tomar posición. Uno siempre prefiere que los debates políticos se den. Hay que estar contento de que existan aun cuando uno es parte de un espacio que gobierna”.

“Que se den los debates políticos siempre es bueno. Por supuesto: me gustaría que haya una mesa donde todos nos podamos expresar y que allí podamos opinar políticamente sobre el país que queremos y la coyuntura que estamos atravesando”, completó.

Encuentro con el gobernador Bordet

Las declaraciones de Daer se dieron en el marco de su visita a la provincia de Entre Ríos, donde se encontró con el gobernador pejotista Gustavo Bordet. Al respecto, dijo que tuvieron “coincidencias y una mirada común sobre la preocupación por la cuestión social, sobre cómo resolver los problemas de empleo y generar mayor poder adquisitivo en los trabajadores”, opinó el sindicalista al respecto. Y cerró: “Todos tenemos que trabajar para equilibrar la economía y no seguir este proceso inflacionario que nos deteriora a todos”.