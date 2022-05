Ingresos Brutos: ARBA intimó a más de 13 mil rurales por inconsistencias

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) intimó a 13.402 responsables de partidas rurales por falta de inscripción y otras irregularidades vinculadas al cumplimiento de Ingresos Brutos, se informó. «Del total de intimaciones, un 30% corresponde a titulares de campos que superan las 300 hectáreas, en tanto que el 70% restante abarca a dueños de partidas de entre 50 y 300 hectáreas», según detalló el organismo.

«Mediante cruces de datos y herramientas de inteligencia fiscal detectamos que en esas superficies hay explotación agropecuaria que no está debidamente declarada ante el fisco. En algunos casos directamente no existe la inscripción en Ingresos Brutos, en otros faltan declaraciones juradas, se subdeclara o se ocultan arrendamientos, evadiendo parte o la totalidad del impuesto», indicó el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.

Los datos que permitieron detectar estas irregularidades surgen de cruzar diferentes fuentes de información, como la que aporta AFIP-DGI, la provista por el Régimen de Control Agropecuario, las imágenes satelitales que utiliza ARBA como base para estimar la producción a través de su Índice Verde y la Guía de Ganado, entre otros elementos.

Todo ese caudal de información se coteja con lo declarado por los propios contribuyentes y posibilita detectar inconsistencias o incluso la falta de inscripción, que en este caso fue verificada en 2.504 propietarios de campos con más de 300 hectáreas, que realizan actividad agropecuaria pero no se dieron de alta en Ingresos Brutos, de acuerdo con la información oficial.

A la par de estas intimaciones, la Agencia de Recaudación mantiene desde hace dos semanas un operativo de fiscalización sobre el comercio de granos, que incluye 16 puestos de control de mercadería en tránsito ubicados en rutas del corredor cerealero bonaerense. Hasta el momento, controló un total de 2.210 camiones, y detectó irregularidades graves en casi el 3% de ellos.

Por falta de documentación de respaldo u otras infracciones fueron interdictadas unas mil toneladas de cereal y tres tractores cero kilómetro valuados en U$S 145.000 cada uno. Girard hizo hincapié en que «esto no es un ataque al mal denominado ‘campo’, una reducción simplista de la diversidad social del interior de nuestra provincia, sino que se trata de un control para que no haya evasión en un sector donde hay mucha concentración de riqueza».

La fiscalización de ARBA se extiende en horario diurno y nocturno por rutas de Chivilcoy, General Villegas, Lobos, Pergamino, Rojas, Tres Arroyos y Bahía Blanca, así como en Estación Olivera, Ramallo, Vedia, Colón, Junín, Pehuajó, Tornquist, Zárate y en los puertos de Quequén (Necochea) e Ingeniero White (Bahía Blanca)