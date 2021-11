Estados Unidos hizo más para radicalizar Afganistán que Osama bin Laden

Un tema recurrente en la cobertura de los medios de comunicación de la retirada de Estados Unidos de Afganistán es que después de 20 años, billones de dólares y miles de vidas perdidas, dejamos el país en el mismo estado destrozado que estaba antes de llegar. “No logramos nada”, dice el estribillo del experto. Pero eso está mal. Invadimos Afganistán “para evitar que se convierta en un caldo de cultivo para terroristas”, y no lo dejamos como estaba. Lo dejamos peor. Mucho peor.

Como superviviente del genocidio y académica que estudia las formas en que la educación puede resucitar a países y pueblos destrozados, he visto repetidamente cómo incluso los musulmanes más tolerantes pueden terminar radicalizándose en las condiciones adecuadas.

He estudiado las tendencias de radicalización entre mi propia gente, los bosnios, durante años. Los musulmanes bosnios han sido, durante mucho tiempo, considerados la comunidad musulmana más tolerante del mundo. Pero hoy, un número creciente de bosnios ha adoptado el “salafismo” (un hilo ideológico rígido dentro del Islam) y mantienen creencias de línea dura que están en línea con las de al-Qaeda, ISIL (ISIS) o Boko Haram. ¿Por qué está pasando esto?

La radicalización es el resultado de una búsqueda desesperada, y equivocada, de un camino hacia el empoderamiento por parte de personas necesitadas de un sentido de pertenencia, reconocimiento y respeto.

En 1991, el líder serbio Radovan Karadzic, que desde entonces ha sido condenado por genocidio por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, advirtió a los bosnios: “No piensen que no llevarán a Bosnia y Herzegovina al infierno y tal vez al pueblo musulmán a la extinción, porque si hay una guerra, el pueblo musulmán no podrá defenderse ”.

Y tenía razón. Los bosnios fueron al infierno desde 1992 y regresaron a finales de 1995.

No teníamos armas para defendernos cuando las fuerzas serbias invadieron y, con la ayuda de los serbios locales, ocuparon rápidamente gran parte del país. Estados Unidos y Europa optaron por observar en silencio cómo se desarrollaban ante sus ojos el genocidio, los crímenes de guerra y las violaciones masivas contra los bosnios. Se quedaron sin hacer nada mientras las fuerzas serbias cargaban a bosnios en Srebrenica en autobuses en un caluroso día de verano de 1995 y los llevaban a los lugares de sus ejecuciones. Después de miles de muertes, muchas más violaciones y meses de sufrimiento insoportable, la OTAN finalmente tomó medidas para poner fin al conflicto. Pero luego, entregó la mitad del país, incluida Srebrenica, a los serbios, que habían cometido un genocidio o lo habían visto en silencio.

El genocidio, así como la decisión de recompensar a sus perpetradores con territorio, ha tenido un efecto radicalizador en algunos bosnios. Y mi investigación me mostró que esta tendencia continúa hasta el día de hoy.

Si los musulmanes bosnios, históricamente conocidos por su tolerancia y aceptación de otras culturas y religiones, pueden radicalizarse, cualquiera puede. La exposición a la violencia es un factor de riesgo crítico de radicalización. El trauma desencadena una transformación interna en una persona que busca desesperadamente dar sentido a su dolor, pérdida, exclusión y conmoción.

Yo misma he sentido esto. Después de sobrevivir a un ataque de artillería serbia en el Puente Azul en mi ciudad natal de Bihac, vi acercarse un automóvil de la ONU. Tenía solo 17 años. Creí que vendrían a ayudar. Pero en lugar de detenerse se alejaron a toda velocidad. En ese momento me di cuenta de que al mundo realmente no le importaban los bosnios muertos tirados en las calles. Mientras trataba de ayudar a una chica cuyo rostro había sido destrozado por la explosión, experimenté una oleada de ira inmediata e incontrolable. En medio de ese terror y trauma, sentí una imperiosa necesidad de hacer algo, cualquier cosa, para asegurarme de que esto nunca me volviera a pasar a mí ni a las personas que amaba. Pensamientos horribles que antes desconocía por completo inundaron mi cabeza, espontáneamente, convocados por la violencia que acababa de ver. ¿Y si respondiéramos a nuestros asesinos matando a sus hijos inocentes? ¿Eso estaría justificado? ¿Evitaría aquello que cometieran un genocidio contra nosotros?

Podría haber odiado a todos los serbios, a todos los cristianos, a todos los estadounidenses, porque contribuyeron a mi trauma. Pero no terminé tomando un camino violento. Tampoco lo hizo el abrumador número de bosnios que sufrieron el trauma del genocidio, aunque algunos lo hicieron. Pude elegir un camino diferente para salir del trauma no por algo intrínseco dentro de mí, sino porque tuve la suerte de tener oportunidades educativas y fuertes lazos familiares. En 1996, después de sobrevivir a la limpieza étnica y más de 1.000 días bajo asedio serbio, emigré a los Estados Unidos y tuve la oportunidad de continuar mis estudios libremente. Mis padres, maestros y mentores me inculcaron la resiliencia moral y me brindaron oportunidades de participación, todos factores protectores contra la radicalización. Esa red de seguridad me atrapó y me puso en un camino no violento. Pero, ¿y si fuera un adolescente sin otra opción, sin apoyo, sin un camino viable para salir del trauma? Yo también podría haberme radicalizado.

Los afganos, o cualquier otra persona, no son diferentes de los bosnios. Todo ser humano que ha estado expuesto a la violencia se enfrenta al riesgo de radicalización en determinadas condiciones.

Hoy, las condiciones en Afganistán marcan todas las casillas en la lista de verificación de radicalización: los afganos han sufrido trauma y violencia. Se sienten traicionados por una fuerza externa que supuestamente vino a “ayudarlos”, pero terminó dejándolos peor. Viven en privaciones económicas con un millón de niños en riesgo de morir de hambre. También tienen oportunidades educativas muy limitadas: millones de niños afganos no pueden ir a la escuela y tienen pocas esperanzas en el futuro.

Desde 2001, decenas de miles de civiles afganos murieron como resultado de los ataques con aviones no tripulados estadounidenses. Según la ONG internacional Save the Children, casi 33.000 niños han sido asesinados y mutilados en Afganistán durante los últimos 20 años, un promedio de un niño cada cinco horas. En agosto de este año, un ataque aéreo estadounidense, lanzado en respuesta al bombardeo de la provincia de Khorasan del Estado Islámico, ISKP (ISIS-K) en el aeropuerto de Kabul, mató a 182 personas, diez eran miembros de una familia, siete de ellos, niños. Posteriormente se reveló que la familia asesinada no tenía vínculos con el grupo “terrorista”.

A los ojos de los afganos, estas víctimas no son solo estadísticas y no pueden descartarse como «daños colaterales». Son padres, madres, hijos e hijas asesinados por bombas estadounidenses o por la presencia estadounidense. Cada uno de esos asesinatos es una cicatriz en el corazón de un afgano y, en parte, explica por qué no fue difícil para los talibanes tomar el control del país.

Los afganos nunca quisieron que estuviéramos allí en primer lugar. Para ellos, Estados Unidos siempre ha sido solo otro imperio en la larga lista de muchos que trajeron violencia e impusieron gobernantes corruptos sobre ellos.

En mi investigación, he visto una y otra vez cómo cuando se sienten amenazados por una fuerza externa, tanto los individuos como las naciones se vuelven hacia adentro para protegerse y demonizar al «otro». En ese proceso, a menudo se radicalizan. Estados Unidos ha sido ese «otro» exterior para los afganos durante décadas.

Estados Unidos interfirió por primera vez durante un período esperanzador para Afganistán, cuando el Partido Comunista de influencia soviética centralizó el poder en 1978 y comenzó a promover los derechos de las mujeres, aumentar la alfabetización y presionar por la modernización. La mayoría de las zonas rurales, sin embargo, seguían siendo analfabetas y contra el secularismo. Estados Unidos reunió a esta población rural sin educación con combatientes religiosos para perturbar y desestabilizar Afganistán, todo para ganar su guerra de poder contra los soviéticos a expensas de las vidas y el futuro de los afganos. A mediados de la década de 1990, Estados Unidos consiguió lo que quería, al menos en parte. Los soviéticos se fueron, pero los talibanes emergieron como la fuerza más poderosa condicionada para más violencia. A finales de 2001, tras los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos volvió a intervenir en Afganistán, esta vez para derrocar a los talibanes.

Después de 20 años de ocupación, Estados Unidos abandonó Afganistán a principios de este año. Y los afganos corren el riesgo de ser radicalizados una vez más, quizás incluso más que antes de 2001. Esto se debe a que EE. UU. No creó una situación en Afganistán en la que las personas puedan obtener el apoyo que necesitan para encontrar un camino constructivo para salir de su trauma, un trauma en el que Estados Unidos jugó un papel importante, si no principal, en la creación. La mayoría de los jóvenes afganos de hoy no tienen las oportunidades que tuve para procesar mi trauma después del genocidio de Bosnia. No tienen nada a lo que aferrarse, ninguna red de apoyo y ninguna esperanza para el futuro.

En los últimos 20 años, Estados Unidos gastó billones en sus actividades militares en Afganistán, pero no invirtió inteligentemente en educación y servicios de salud mental en el país. No centró sus esfuerzos en la construcción de una infraestructura física sólida, una economía próspera que permitiera a los afganos beneficiarse de sus inmensas reservas de litio o un sistema legal funcional para reducir la corrupción en uno de los países más pobres y corruptos del mundo.

Invadimos Afganistán como parte de nuestra llamada «guerra contra el terror», pero terminamos haciendo del país un caldo de cultivo aún más fértil para los «terroristas».

Cuando las personas no tienen la oportunidad de cambiar sus desesperadas condiciones, se desvinculan moralmente de sus propias comunidades. Su ira y resentimiento hacia una fuerza a la que consideran directamente responsable de su condición abyecta les permite absolverlos de actos que alguna vez creyeron reprensibles, lo que justifica la tortura o el asesinato si tiene un propósito superior. Separarse moralmente es aceptar matar como un acto moral y viable, y tal vez como el único acto que creen los que están moralmente desconectados puede ayudarlos a cambiar su condición y protegerlos a ellos, a su cohorte y a sus intereses.

Nadie sabe si el próximo grupo principal de línea dura que emergerá en Afganistán será el ímpetu que nos envíe de regreso a ese país, pero es probable que muchos actores estatales y no estatales acudan allí para promover sus agendas y mantener intacto este devastador ciclo de violencia.

Si hay una lección que Occidente debería aprender de sus numerosas intervenciones en Afganistán, es esta: las personas sin esperanza o sin una red de apoyo que les ayude a lidiar con su trauma se convierten en blancos fáciles de radicalización mientras buscan desesperadamente un camino hacia el empoderamiento, la justicia y dignidad.

En 2001, el año anterior a la invasión, Afganistán ocupaba el puesto número 16 en el Índice Global de Terrorismo. Después de 20 años de ocupación, Afganistán ya no ocupa ese puesto. Es el número uno.

Y les ayudamos a llegar allí.

Por Amra Sabic-El-Rayess

Profesora del Teachers College de la Universidad de Columbia

Publicado en 2 noviembre 2021

Para Aljezeera

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la postura editorial de Al Jazeera.

https://www.aljazeera.com/opinions/2021/11/2/the-us-did-more-to-radicalise-afghanistan-than-bin-laden

Sabic-El-Rayess es la autora de las premiadas memorias «El gato que nunca nombré: una verdadera historia de amor, guerra y supervivencia» (Bloomsbury, 2020), sobre sus experiencias durante la guerra de Bosnia. Sus próximas memorias para niños, «Three Summers», serán publicadas en 2023 por Farrar, Straus y Giroux Books for Young Readers. Emigró a los Estados Unidos en 1996, donde obtuvo una licenciatura en economía de la Universidad de Brown y dos maestrías y un doctorado de la Universidad de Columbia. Es una experta internacional en educación, radicalización y transformaciones sociales y profesora en el Teachers College de la Universidad de Columbia que recientemente ganó un premio de $ 750, 000 Beca de Innovación del Programa de Subsidios para la Prevención del Terrorismo y la Violencia Dirigida del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para lanzar un programa de capacitación profesional para educadores a fin de ayudar a prevenir la radicalización en las escuelas estadounidenses. Ha trabajado como experta en representación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, gobiernos extranjeros y otras organizaciones globales.