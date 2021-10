El Gobierno tendrá en ejecución «más de 100 mil viviendas» antes de fin de año

Durante la actividad que se desarrolló en la sede del predio ferial de La Rural de Palermo, el presidente en su disertación instó a «construir puentes» hacia una Argentina productiva, ahora que «la pandemia ha pasado», a partir «del diálogo y el consenso», para «construir un mundo hacia adelante».

«Estamos convencidos que la Argentina del futuro se construye a través el diálogo, escuchándonos, de terminar con los gritos altisonantes», afirmó el mandatario, quién aseguró, que eso se está logrando gracias al trabajo del Consejo Económico y Social, donde se abordaron proyectos de ley como la promoción de producción de hidrocarburos y de desarrollo agroioindustrial, además del aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Fernández destacó que antes de fin de año el Gobierno tendrá «en ejecución más de 100 mil viviendas» y que en 2022 aumentará nuevamente la inversión en obra pública para «construir un puente hacia la Argentina productiva» y parar «dejar atrás la especulación».

Aseguró además que su Gobierno reconstruyó «un sistema de obra pública donde el Estado contrata y el privado hace su trabajo con la mayor transparencia», tras lo cual indicó que no les pesa «licitar obra pública, lo hacemos con todas las reglas de transparencia y convencidos de que el dinero de la obra pública termine en obra pública sin cartelización» y donde «participen todos los constructores» que quieran.

En otro tramo, el mandatario remarcó la necesidad de generar trabajo «por sobre todas las cosas» para «salir de una economía de especulación a otra que produce» y pidió no pensar «en lo que cuesta una indemnización en el día de un despido, pensemos en que el trabajo se genere», afirmó el Presidente.

«Le digo que sí al trabajo y no al desempleo», señaló el mandatario quién pidió unir fuerzas para «decirle sí al que invierte y no al que especula. Sí a la Argentina que nos merecemos y no a la que tanto dolores nos trajo».

Entre los asistentes, estuvieron presentes Iván Szczech (Camarco), Daniel Funes de Rioja (UIA), los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Jorge Ferraresi (Hábitat), Claudio Moroni (Trabajo) y el titular de Uocra, Gerardo Martínez, entre otros.

A construir

El programa A Construir, fue lanzado el lunes en la sede de la Uocra, con la presencia del jefe de Gabinete, Juan Manzur; de varios ministros del Gobierno nacional; el titular de la Camarco, Iván Szczech, y el secretario general del gremio, Gerardo Martínez, promueve la inserción laboral de trabajadores de la construcción que actualmente se encuentran desocupados, y hace hincapié en la formación profesional e incorporación a los planes de obra a desarrollar en los ámbitos municipales y comunales, en especial a trabajadoras y trabajadores desocupados, pertenecientes a sectores sociales, culturales o de género vulnerados.

La iniciativa fue el resultado de un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, las cámaras empresarias y los trabajadores de la economía popular, bajo el arbitraje de los Ministerios de Desarrollo Social y Trabajo, a cargo de Juan Zabaleta y Claudio Moroni, respectivamente.

En cuanto al funcionamiento del Programa, el Ministerio de Trabajo se comprometió a crear, adecuar y articular sus respectivos planes y programas de formación profesional, que además financiará junto a los procesos de certificación de competencias.

En tanto que el Ministerio de Obras Públicas, tendrá la misión de informar a la Fundación Uocra para la Educación de los Trabajadores Constructores (Fuocra) acerca de las obras que se encuentren en ejecución, a fin de que articulen junto a Camarco la inclusión laboral de los trabajadores y las trabajadoras. Del mismo modo, financiará las obras en los municipios.

De igual modo, la Camarco se comprometió a promover entre sus miembros la generación de puestos de trabajo mediante la convocatoria y contratación de participantes del programa de referencia y los demás que se encuentran activos.

Mientras que el Ministerio de Desarrollo Social adecuará las normas operativas y reglamentarias de sus diversos programas a fin de permitir la incorporación de sus destinatarias y destinatarios en las acciones para ser formadas/os en el oficio de la construcción y afines.

La propuesta de reconversión laboral que contó con el impulso del presidente Fernández desde el inicio de su gestión, además de los trabajadores del agro y la construcción, tiene previsto ir sumando a la industria textil y la gastronomía, entre otros sectores de la economía en la que, además de impactar en la creación de puestos de trabajo, favorecen la producción y el consumo.