L-Gante: el trapero que enfrentó insultos clasistas y fue reivindicado por Cristina

Surgido de General Rodríguez, uno de los barrios populares del Gran Buenos Aires, L-Gante se transformó en uno de los artistas más exitosos de nuestros días dentro del panorama del trap. Su popularidad en constante ascenso le hizo alcanzar millones de escuchas de sus temas en YouTube y plataformas de streaming, sin embargo también se ganó la mirada de miles de odiadores de internet, especialmente en estos últimos días.

Es que el éxito que alcanzó generó el interés de Clarín, quien medio que el realizó una entrevista para su canal de Instagram. Fue en ese espacio donde pocas horas atrás el diario exhibió un fragmento de ese reportaje filmado (material que se verá en breve de manera completa) en sus redes sociales. En ese avance se observa a L-Gante yendo al supermercado, cortándose el pelo o charlando con su madre, pero fue justamente ese adelanto el que despertó la reacción de múltiples odiadores (conocidos en las redes como haters) que apuntaron contra el trapero denigrándolo con comentarios clasistas.

Refiriéndose a su apariencia, los comentarios debajo del video afirmaban: “Guarden las billeteras”, “Qué asco de música que reivindica a la negrada”, “Este se me cruza de noche y salgo corriendo”, “Nos atrasa como sociedad”, fueron algunos de los comentarios discriminatorios que dejaron muchos de los lectores del diario. Enterado de las críticas, L-Gante se despachó contra ellos con unas picantes palabras: “Hermosa nota. Me gustó mucho compartir con su equipo. Estuve leyendo comentarios y ante un público como el de Clarín que tiene menos barrio que Alex Caniggia no me esperaba menos jajaj pero bueno, chetos subestimando a gente humilde siempre va a haber. Yo estoy completamente firme para que vean como es y fue mi realidad. Quizá pronto me tome unas vacaciones y estudie 3 carreras diferentes así los hago quedar como unos monos con teclado”, sostuvo el músico en un stop durante su actual gira por España, que pronto continuará con destino a México.

Pero todo el incidente no quedó ahí. Este jueves por la tarde, la vicepresidenta Cristina Fernández se refirió a L-Gante en un acto en Lomas de Zamora, en el marco del Plan Conectar Igualdad que entrega computadoras a los más necesitados. Fernández mencionó a L-Gante como uno de los valores musicales del momento. “Hace unos días escuché una entrevista a Elegant (por L-Gante), un rapero que con una computadora y un micrófono compuso su música. Yo les recomiendo que lo escuchen porque dice que con la que recibió de Conectar Igualdad en el 2014 y un microfonito de mil pesos hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube”, explicó la ex presidenta.

L-Gante tiene sólo 21 años. Desarrolla ritmos como el trap, la cumbia y el reggaetón, y rápidamente en uno de los músicos locales más populares y con más proyección internacional. En España goza de una actual repercusión que lo llevó a recibir loas de otros artistas de ese país. “L-Gante es un tío que cuando lo ves, sabes de dónde viene. Y eso a mí me gusta”, sostuvo C-Tangana, uno de los cantantes actuales españoles más celebrados de ese país en declaraciones al ciclo Caja Negra que se emite por YouTube.

En la actualidad, L-Gante tiene 1.76 millones de suscriptores en Youtube que siguen su música y las novedades que habitualmente produce para su canal de videos musicales. Realizó colaboraciones con músicos tan disímiles como Damas Gratis, Dillom y Fidel Nadal -entre muchos otros-. Pero fue la sesión #38, realizada por el productor Bizarrap con la que más éxito logró, generando más de 165 millones de visualizaciones al día de hoy. Una semana atrás, L-Gante lanzó “Tu reo”, una canción de arreglos folklóricos que en sólo siete días cosechó más de 3 millones de visitas.

