Guiño a los jóvenes: ¿Quiénes son los traperos que nombró Cristina Kirchner?

La vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó este jueves un acto en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, donde hizo mención a tres jóvenes músicos argentinos con millones de seguidores en las redes sociales.

Se trata de L-Gante, un cantante de cumbia, y de Wos y Trueno, dos referentes del mundo del trap. Entre los tres suman casi 15 millones de seguidores en Instagram, una de las redes sociales más utilizadas por los jóvenes.

En su discurso en Lomas de Zamora, la vicepresidenta elogió el programa Conectar Igualdad y destacó que la provisión de computadoras permite contar “con más materia gris” a nivel nacional.

“O también permite que descubran sus cualidades artísticas. Leí la intervención en un medio extranjero con Elegante (L-Gante), un rapero. Con Conectar Igualdad y un microfonito de mil pesos, hizo un tema que tiene 176 millones de reproducciones en Youtube”, recalcó la ex presidenta.

Se refería a Ángel Valenzuela, de 21 años y más de 2 millones de seguidores, quien se dedica a la cumbia y el trap, con una gran llegada al público juvenil.

L-Gante, oriundo de General Rodríguez, reveló que hizo su primer hit con una computadora de Conectar Igualdad. ”Yo grabé con un micrófono de mil pesos y una computadora del Gobierno”, afirmó el joven músico.

Cristina Kirchner también habló de Valentín Oliva, artísticamente conocido como Wos, que tiene 23 años y 6 millones de seguidores en Instagram y, según relató, el músico le dedicó un rap tiempo atrás.

“También está Trueno, aunque yo de los raperos solo conozco a Wos, que una vez me hizo un rap en el Senado. No era vicepresidenta y no imaginábamos volver adonde estaba. Así que tiene un mérito”, destacó en risas.

Al hablar de Trueno se refirió a Mateo Palacios Corazzina, de 19 años y 6 millones de seguidores, además de varios éxitos musicales.