La provincia de Buenos Aires destina 1300 millones de pesos al turismo y la cultura

El gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza con la implementación del Fondo de Turismo y Cultura destinado a contrarrestar el impacto provocado por la pandemia en esos sectores. Con los 500 millones de pesos volcados en la tercera edición la ayuda ya suma 1300 millones de pesos, según detalló el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa.

Los municipios de la provincia pueden registrar en el programa a todos los establecimientos de turismo y cultura de su jurisdicción, a fin de armar un catálogo que permita conocer, ampliar y consolidar el mapa turístico y cultural. Una vez registrados, el gobierno bonaerense promueve políticas públicas como el Fondo Especial Municipal para la Reactivación del Turismo y la Cultura que significa una asistencia inmediata para que los municipios contengan a los establecimientos registrados.

Montos

En la primera edición, que se efectivizó el 25 de septiembre, el gobierno de la Provincia desembolsó 300 millones de pesos en los 134 municipios, destinados a los 10.107 establecimientos cargados en el catálogo: 5.600 culturales y el resto turísticos. A pesar de que cada municipio contaba con autonomía al momento de distribuir los fondos entre los establecimientos inscriptos en el Catálogo, el promedio para cada establecimiento es de 30.500 pesos. El 18,9 por ciento de los fondos se destinaron a servicios de alojamiento.

En la segunda edición realizada el 29 de diciembre se transfirieron 500 millones de pesos a 13.737 establecimientos, 6.051 de los cuales fueron turísticos. En este caso, el destino del fondo era para utilizar en mantenimiento y sostenimiento de los establecimientos (pago de gastos corrientes, promover el reacondicionamiento para la reapertura, readecuar los espacios para cumplir con los protocolos sanitarios); equipamiento e inversión digital.

La tercera edición fue anunciada recientemente por el gobernador Axel Kicillof y el registro aún se encuentra abierto. Se tratan de 500 millones de pesos más que suman en total 1.300 millones. La inscripción se realiza desde el sitio web que el gobierno de la provincia desarrolló para tal fin.

Catálogo

La información que la Provincia recabó en el Catálogo cuenta con un alcance más allá de este programa específico de transferencias monetarias directas a través del Fondo. Por ejemplo, Costa se valió de estos datos para presentar ante Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires información detallada sobre espacios culturales independientes, en la discusión sobre la Ley de Espacios Culturales, para la habilitación de salas de teatro independiente y centros culturales.

El Catálogo reúne a 13.737 establecimientos turísticos y culturales de la Provincia. El 49 por ciento de los culturales se encuentran en el conurbano bonaerense y son centros culturales independientes. El 28 por ciento de los establecimientos turísticos se encuentran en la Costa Atlántica. El 64 por ciento de los mismos corresponden a servicios de alojamiento y turismo gastronómico.

El funcionario identificó otras problemáticas que abren las puertas para implementar políticas públicas: más de la mitad de los espacios culturales no cuenta con computadoras ni con buenas condiciones edilicias. Aproximadamente uno de cada tres teatros no cuenta con equipo de iluminación ni sonido para desarrollar sus actividades y el 45 por ciento declararon no tener rampas de acceso para personas con discapacidad motriz. Dentro del registro de establecimientos culturales, el 40 por ciento declaró tener uno o ningún trabajador registrado; el 66 por ciento no realizan actividades con perspectiva de género.

