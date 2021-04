ARBA contra Mercado Libre y la resistencia empresarial a pagar impuestos

Críticas a Marcos Galperin

“Cuando no te gusta el resultado de las elecciones en tu país, irte a otro lugar porque no querés pagar impuestos, me parece profundamente antidemocrático“, cuestionó el funcionario bonaerense.

Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, se fue a vivir al Uruguay a mediados de diciembre del 2019, luego de que asumiera el actual presidente Alberto Fernández.

“Recién escuchaba que mencionabas a un empresario, ex empresario argentino ahora uruguayo, Galperin, que hablaba de capitalismo y democracia”, dijo Girard.

“Democrático es pagar los impuestos, es que discutamos entre todos cómo financiamos el Estado que queremos tener”, lanzó.

Arba contra Mercado Libre

En este sentido, Girard cuestionó a Galperin al hablar de la resistencia empresarial a pagar impuestos, tras detallar un operativo en camiones del sector agropecuario, en el que se constató que en el 10% de los casos se detectaron intentos de evasión impositiva.

“Es un sector que está en una bonanza coyuntural, muy concentrado, que le va muy bien, que es muy importante para la provincia de Buenos Aires y en donde hay una gran mayoría que cumple, que invierte y que genera empleo, pero hay una minoría que evade”, se quejó Girard

El funcionario señaló que se está ante la “oportunidad de pensar un momento refundacional pospandémico en relación a cómo queremos financiar el Estado que queremos tener”

“Tenemos que empezar por los que más tienen, salir del laberinto, de la trampa neoliberal de que la gran mayoría paga muchos impuestos y una minoría paga poco”, señaló.

Girard dijo que es “como el discurso libertario. Como que la gran mayoría paga muchos impuestos, el discurso prende y el problema es que hay una minoría que paga pocos impuestos, no que hay una mayoría que paga muchos, y entonces hay bajar los impuestos y achicar el Estado”, cuestionó.

Controles de ARBA y las infracciones del sector agro

Por otra parte, Girard, que conduce ARBA desde 2019, afirmó este jueves que el Gobierno provincial “empezó a cobrar impuestos y a controlar a los que más tienen para llegar a tener una sociedad más justa”.

“Queremos llegar y ayudar a todos, empezando por los que menos tienen. Para ello debemos generar recursos de manera inversa: empezando por los que más tienen para que al final la foto sea la de una sociedad más justa”, expresó el funcionario en declaraciones a radio Provincia.

Sostuvo que, por eso, el organismo recaudador realizó en el último año operativos en barrios cerrados, en diversos desarrollos inmobiliarios de las principales ciudades de la provincia, fiscalizaciones a grandes empresas y ahora controles al agro.

En ese sentido se refirió a los controles diurnos y nocturnos que el organismo llevó a cabo la semana pasada en distintas rutas de la provincia y advirtió que “13 de cada 100 camiones tenían infracciones”.

Al respecto destacó que “es un sector en el que hay alto grado de incumplimiento” y especificó que se secuestraron 380 toneladas de granos “que estaban siendo transportadas sin ningún tipo de documentación respaldatoria”.

Girard mencionó además irregularidades en el pago del impuesto inmobiliario rural en 2020 y 2021, y rechazó que la carga tributaria sea alta para el agro: sumando ese gravamen, Ingresos Brutos y Sellos “lo que aporta (el campo) no llega al 5%”.

El funcionario admitió que “evasión e informalidad hay en todas las actividades de la economía bonaerense”, pero ello “no quita que se trate de un sector de altísima rentabilidad, donde se ven comportamiento de jugadores con espalda financiera y capacidad patrimonial para cumplir con sus obligaciones impositivas”.

Fuente. BAENegocios