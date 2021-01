Monotributo: cómo hacer la recategorización que finaliza el 20 de enero

La Administración Federal de Ingreso Públicos (AFIP) ratificó este martes que los contribuyentes inscriptos en el régimen de monotributo tendrán tiempo hasta el 20 de enero para cumplir con la recategorización. El trámite alcanza a quienes hayan registrado cambios en algunos de los parámetros previstos para la actividad.

El organismo recaudador precisó que la operación puede realizarse desde la web www.monotributo.afip.gob.ar con CUIT y clave fiscal o desde la aplicación móvil “Mi Monotributo”.

“Para realizar el trámite los contribuyentes deberán tener en cuenta los ingresos brutos acumulados, la energía eléctrica consumida, los alquileres devengados en los 12 meses inmediatos anteriores y/o la superficie afectada a la actividad en ese momento”, detalarron.

El trámite paso a paso

Ingresá al portal Monotributo y presioná el botón “Comenzar”.

Vas a tener que colocar tu CUIT y la clave fiscal.

Una vez que te logueaste, ingresá a la opción recategorización presionando sobre el botón “Recategorizarme”.

El sistema te va a mostrar tu categoría actual y los topes de cada parámetro de esa categoría.

AFIP sugiere que revises las categorías vigentes antes de seguir con el trámite para que estés seguro de cuál es la categoría nueva que te corresponde. Para eso hacé click en el botón “Escalas vigentes”.

Para proceder a recategorizarte presioná el botón “Continuar recategorización”.

Primero tenés que informar el monto facturado en los últimos 12 meses.

Donde el sistema te pregunta si tenés o usás un local, seleccioná la opción que corresponda. De ser NO, clickeá en “Continuar”.

Si informás que tenés o usás un local, presionás SÍ.

Vas a tener que cargar la información correspondiente al establecimiento.

Luego seleccioná “Continuar”.

En este ejemplo el contribuyente se encuentra en una provincia con Monotributo unificado, si no es tu caso, no te va a informar sobre el componente integrado.

Si no realizás actividades en otra provincia, seleccioná NO y luego, “Siguiente”.

Si por el contrario realizás actividades en más de una provincia, seleccioná SÍ.

El sistema te informa que debés inscribirte en el convenio multilateral y que vas a encontrar más información cuando termines con el trámite.

Para continuar, clickeá en “Siguiente”.

En este paso el sistema te muestra la categoría que te corresponde según los datos que aportaste.

Verificá bien antes de aceptar la transacción.

Si los datos no son correctos, presioná en el botón “Volver” para arreglar los errores; si por el contrario los datos están bien, clickeá en “Confirmar categoría”.

El sistema te va a informar que la transacción se hizo correctamente y vas a poder imprimir tu nueva credencial.

