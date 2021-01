Elisa Carrió ahora quiere reemplazar a Axel Kicillof

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, manifestó que está “dispuesta” a ser candidata a gobernadora bonaerense, al considerar que en la ciudad de Buenos Aires, en el espacio para Juntos para el Cambio, “hay muchos candidatos”.

Carrió advirtió que “hay que equilibrar el poder” frente al kirchnerismo, al que le adjudicó la intención de “consagrar la impunidad”.

“Saben que van a perder las elecciones, por eso ponen todos los recursos en la provincia de Buenos Aires, para poder ganar y consagrar una impunidad que es transitoria, porque finalmente van a ser condenados”, expresó la dirigente que hasta hace poco había anunciado su retiro de la política.

Carrió dijo que en el espacio opositor la candidatura porteña “está resuelta porque” hay “muchos candidatos y candidatas en la Capital”.

“Pero puede haber un problema en la provincia de Buenos Aires. ¿Estoy dispuesta a jugar? Sí. ¿Estoy dispuesta a ser gobernadora en dos años si es necesario? Sí. Primero dije no, yo ya no entrego más de vida”, añadió.

En otro sentido, opinó que el ex vicepresidente Amado Boudou, preso por causas de corrupción, incurre en una “extorsión”, ya que “pide una solución política o de lo contrario habla”.

Si la titular de la Coalición Cívica se decidiera a competir en la provincia, también tendría competencia: el diputado Cristian Ritondo reveló a PáginaI12 su deseo de ser candidato en el mismo distrito.

Fuente. Pagina12