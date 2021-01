“No entiendo por qué quieren cobrarle a los argentinos el mismo precio que paga el resto del mundo”

Luego de que la dirigencia del sector agropecuario anunciara un paro del campo por 72 horas, el presidente Alberto Fernández, salió a cuestionar esa medida, afirmó que la situación económica es “muy delicada” y que su objetivo es “cuidar el bolsillo de la gente”.

“Yo hablo de gobernar un país en pandemia y me contestan como si fuera gobernar un país normal, y esto no es normal. Yo tengo que cuidar el bolsillo de la gente porque estamos en una situación muy delicada, muy delicada. Yo no puedo seguir funcionando con la lógica de una economía normal, porque no estoy en una economía normal”, afirmó el jefe de Estado.

Para Albero Fernández hay “una lucha con la producción de alimentos en Argentina”. “El mundo demanda alimentos y suben los precios. Pero los productores argentinos producen en pesos argentinos. Y hace años que no tienen aumentos de luz, gas, tuvieron bajos aumentos en combustibles, tuvieron ayuda de la ATP. Entiendo que el maíz creció mucho y es una gran oportunidad para exportar, pero no entiendo por qué quieren cobrarle al argentino al mismo precio que paga el mundo”, sostuvo en diálogo con Radio con Vos.

Y remató: “El mundo demanda carne, producen en pesos, pero ¿por qué los argentinos pagan el kilo de asado como lo paga un alemán? Es una discusión que estamos dando”.

Paro del campo

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias realizará la semana que viene un cese por tres días en la comercialización de granos para rechazar la suspensión de las exportaciones de maíz, aunque Coninagro no adhirió a la medida de fuerza.

La medida de protesta se cumplirá entre el lunes y el miércoles de la semana próxima.

El anuncio se realizó al término de una reunión virtual que se extendió por dos horas y media, en la que la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y Federación Agraria resolvieron el paro, pero los cooperativistas de Coninagro decidieron no plegarse.

El cese de comercialización de granos se realizará entre el lunes 11 de enero y el miércoles 13.

No obstante, aclararon: “Las cuatro entidades que integran esta Comisión rechazamos el cierre del registro de exportación de maíz por tratarse de una medida absolutamente perjudicial para el campo y para la Argentina en su conjunto, como hemos venido sosteniendo desde su anuncio”.

Y añadieron: “Así como hemos trabajado sobre los consensos, también hemos sido respetuosos de la autonomía que tiene cada una de las entidades al interior de sus órganos de Gobierno, y de las divergencias que puedan surgir de esa autonomía en cuanto a la forma de manifestar el malestar compartido”.

Admitieron que “en este caso puntual, CRA, FAA y la SRA anuncian un cese de comercialización de todos los granos desde el lunes 11 de enero hasta las 24:00 del miércoles 13 de enero, sin la adhesión de Coninagro”.

A través de un comunicado explicaron que “como ha venido sucediendo desde su creación”, en la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias han “procurado trabajar siempre sobre las coincidencias que existen” entre las organizaciones que la integran.

Las entidades insistieron “en la necesidad de revisar esta medida absolutamente negativa para los intereses de todos los argentinos, en un marco del diálogo con las autoridades que puedan resolver los destinos del futuro del campo y del país”.

Fuente. AroMeat