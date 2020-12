Cómo es el “protocolo” para pasar las fiestas de Navidad en la Provincia

Ante el arranque de diciembre, el gobierno de Axel Kicillof dio a conocer hoy una serie de recomendaciones para pasar las fiestas de fin de año en la provincia para evitar que haya contagios de coronavirus. El “protocolo” propone que las reuniones no superen las 10 personas, que se realicen al aire libre o en espacios cerrados con buena ventilación pero no con aire acondicionado, que no se compartan utensilios y que se use el tapabocas y nariz la mayor parte del tiempo que sea posible.

“Estando tan cerca de la vacuna y teniendo relativamente contenidos los casos, no podemos permitir que se nos escape la tortuga ahora”, sostuvo hoy el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, quien enumeró las pautas para pasar las fiestas en la conferencia de prensa en Gobernación en la que se actualizó la situación epidemiológica provincial.

El funcionario aclaró que “son sugerencias y recomendaciones muy simples, de sentido común, pero las creemos muy necesarias, fundamentalmente teniendo en cuenta que vamos a volver a reencontrarnos con nuestros seres queridos, después de mucho tiempo, muchos de los cuales pueden tener factores de riesgo o edades avanzadas”.

En primer lugar, pidió que se lleven reuniones en grupos de “hasta 10 personas”. “Si bien los y las bonaerenses somos amigueros, afectuosos y familieros, tenemos que diversificar las reuniones de fin de año para que sean más acotadas que de costumbre porque no estamos en una situación normal sino en una atípica”, dijo.

En segundo lugar, propuso hacer reuniones, almuerzos o cenas al aire libre, o con amplia ventilación natural -no con aire acondicionado-, mantener el distanciamiento de dos metros, y usar la mayor parte del tiempo el tapabocas y nariz.

Además, recomendó limpiar antes y durante las reuniones “los espacios comunes y los sanitarios” así como chequear que en las comidas “cada uno use los mismos utensilios, platos y vasos para evitar contagios por esa vía”.

Por último, Bianco pidió que, en caso de que participe alguna persona con enfermedad de base o mayor de 60 años “se asegure el distanciamiento permanentemente, que esté a dos metros y que tenga puesto el barbijo” para reducir el riesgo de contagio.

“Nadie quiere coartar la posibilidad de que tengamos las fiestas con la familia y los amigos, como ya nos merecemos después de este año tan difícil, pero tampoco estando tan cerca de la vacuna, queremos tener un problema en el marco de la celebración de las fiestas”, cerró.

Fuente. Tiempo.ar