Larreta tiende puentes mientras Bullrich dinamita

En la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós también confirmó que los casos de coronavirus “vienen descendiendo día a día” en las últimas “dos, tres semanas”, con una “meseta alta de entre 1.100 y 1.300 casos que lleva ya 9 semanas enteras”. En una conferencia de prensa brindada en la sede del Gobierno porteño, el Ministro de Salud de la Ciudad señaló también que “la epidemiología de la Ciudad no está suficientemente descendida como para activar actividades en las áreas cerradas, en ninguna de las dimensiones”, al descartar la apertura de gimnasios. Sin embargo, en la reunión con Cafiero prevista para mañana, el jefe de gabinete porteño insistirá con la habilitación de locales gastronómicos con patios y terrazas para que puedan brindar servicios al aire libre.El principal punto de discordia entre Nación y Ciudad, más allá del recorte de fondos que según Larreta “lesionó” el diálogo entre ambas jurisdicciones, está en el plano educativo. Soledad Acuña impulsa un protocolo para poder reabrir escuelas también con espacios al aire libre para que regresen a clases unos 5 mil alumnos sin conectividad de la Ciudad de Buenos Aires que no tiene posibilidades de asistir a clases virtuales en medio de la pandemia. Por ahora, desde el Ministerio de Educación de la Nación no hubo una respuesta afirmativa de Nicolás Trotta quien ya había manifestado su desacuerdo con esa medida.Mientras la administración de Larreta intenta reestablecer puentes con Olivos y la provincia de Buenos Aires, atada a las urgencias de la gestión, desde el ala radicalizada del PRO, Patricia Bullrich irrumpió para dinamitar puentes. La ex Ministra de Seguridad, ungida presidenta del PRO por instrucción de Mauricio Macri, reveló en una entrevista televisiva que su espacio es “mirado por la sociedad como la posible sustitución de este gobierno en 2021″. Una referencia expresa a una alteración del orden institucional teniendo en cuenta que el mandato de Alberto Fernández, y las elecciones presidenciales, serán recién en 2023. El exabrupto de Bullrich llega a demás a una semana del motín de la policía bonaerense que rodeó con patrulleros y efectivos armados la Quinta de Olivos en reclamo de mejoras salariales que debieron estar destinadas a Kicillof.”Hoy nosotros somos una propuesta de recambio de gobierno y una propuesta de recambio de la sociedad. Querer pensar todo desde una mirada tan pequeña es absolutamente mucho más chico de lo que hoy es Juntos por el Cambio como propuesta integral de recambio en la Argentina”, advirtió Bulllrich en rechazo al pedido de moderación y recambio dirigencial que había planteado Emilio Monzó. Además se refirió a la carta que publicó Macri el último fin de semana y la definió como “muy clara y conceptual” donde “se plantean temas que venimos defendiendo desde siempre”. Sin embargo ni Larreta, María Eugenia Vidal o Martín Lousteau retwitearon es escrito del ex presidente en las redes sociales.El ala moderada, que integran Rogelio Frigerio y Monzó entendió que ”lo que dijo Macri es una réplica del discurso que alcanzó para ganar en 2015, pero que en 2019 terminó en derrota. Es un discurso acotado al núcleo duro que no ayuda a ampliar y sumar para ganar en 2021 y 2023″, reflexionaron. ”Seguimos alentando divisiones y grietas que lo único que generan es enrarecer aún más el clima negativo que potenció el gobierno en los últimos 40 días”.

