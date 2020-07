Por el efecto coronavirus hay ya 61.000 empresas en riesgo de cerrar

Entre las pequeñas empresas, también complicadas, el riesgo de cierre es del 7% (4.300 firmas), pero el riesgo de conflicto laboral futuro alcanza al 34% de ellas.En las empresas medianas, en cambio, sólo un 3% se mostró con serias posibilidad de bajar las persianas para siempre por la crisis de la pandemia. “En el tejido empresarial del país, las empresas de menor dimensión (hasta 50 ocupados) están claramente expuestas a un gran riesgo de insostenibilidad futura y cierre”, sostiene el informe de la Fundación Pyme.El dirigente de la UIA José Urtubey es más letal en sus dichos y afirma: “Vamos a empezar a ver una crisis peor que la de 2001. Una crisis con dolor; dura, de las más duras que hemos tenido”. Y remata: “Porque además el Estado dispone de pocos recursos debido a que ya veníamos de una fuerte crisis. Por lo cual, va a llevar tiempo recuperarse y va a requerir de muchísimos niveles de acuerdos para poder salir adelante lo menos traumáticos posibles”.

Medido por sectores, las empresas vinculadas al comercio son las más afectadas con un 10% de probabilidades de cierre, seguidas por las de servicio (9%), industria manufacturera (7%), construcción (7%) y las relativas al campo y la minería (4%), de acuerdo al trabajo del Observatorio Pyme.

En tanto, desde la CAME son igual de críticos sobre la coyuntura actual y alertaron que sólo en la Ciudad de Buenos Aires casi 24 mil comercios ya bajaron sus persianas con cero perspectiva de poder reabrirlas en algún momento, mientras que en el resto del país otros 16 mil locales sufrieron la misma situación y miles de trabajadores ya perdieron su empleo en medio de la pandemia.

“El dato exacto hoy no es posible tenerlo dado que para eso debemos tener los datos quiebras y pedido de propia quiebra y la Justicia Comercial está suspendida, pero surgen de relevamientos nuestros y de los diálogos con las cámaras del interior”, señala Pedro Cascales, vocero de la CAME.

Además, remarca que “el medio aguinaldo sin ayuda del ATP será otro empujón más a que muchas pymes ya no puedan hacer frente”. “Incluso en el interior del país -donde la cuarentena se flexibilizó- la situación es crítica porque el consumo no recupera con caídas promedio del 50%”, describe Cascales.

Para la CAME, la única salida es que el Estado “genere financiación directa y no a través de los bancos, que no funcionó, a la vez de trabajar un marco legal que evite una catarata de quiebras”.

Hoy vuelven a cerrar 360.000 comercios no esenciales en el AMBA. Nación prometió anunciar más incentivos económicos mientras que el Gobierno porteño condonará el pago de ABL por junio y julio. “Lo mínimo muchas veces es enorme, pero sería importante que los servicios públicos de locales y oficinas cerradas también hicieran lo mismo”, reclaman desde las pymes.

Fuente. ambito.com