Vuelve la NBA: el negocio no puede esperar

El negocio no puede esperar y la NBA de los Estados Unidos regresará el 31 de julio en Orlando, con los 22 equipos posibilitados de meterse en los playoffs tras la suspensión de mediados de marzo por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Tanto la asistencia a los estadios como las audiencias cayeron en Estados Unidos durante 2019, pero la liga se reforzó con nuevos patrocinadores internacionales antes de la temporada 2020 y espera ahora llenar el vacío que ha dejado el deporte mundial con cuarentenas por todo el planeta, con un espectáculo único para las audiencias internacionales, que ya venían en aumento.El regreso fue aprobado en una votación que se celebró en horas de la tarde del Oeste de los Estados Unidos y dejó un contundente 29 por la positiva y uno por la negativa (Portland Blazers).”La Junta de Gobernadores de la NBA aprobó un formato competitivo para reiniciar la temporada 2019-20 con 22 equipos que regresan a jugar y una fecha de inicio tentativa del viernes 31 de julio“, tuiteó la cuenta oficial.El formato será en sede única (complejo ESPN Wide World of Sports, de Orlando) desde el 31 de julio y podría llegar al 12 de octubre, en caso que haya siete partidos.Los jugadores que actualmente están en el extranjero recibirán autorización para volver a ingresar a Estados Unidos, independientemente de las restricciones de viaje existentes.Un negocio millonario

El regreso del mejor basket del mundo es esperado por empresas que van de Nike a Gatorade, pasando por la aseguradora State Farm o KIA Motors. Sólo en concepto de publicidad, la liga pensaba llevarse en la temporada 2019-2020, más de USD1.500 millones.Los jugadores también pueden estar ansiosos. Si bien la NBA tiene un “tope salarial” de USD109,14 millones, que las franquicias no pueden exceder sumando los salarios de todos sus jugadores, el sueldo mínimo es de USD98.226.000 y cada jugador puede tener sus propios contratos de patrocinios.Lebron James, de Los Angeles Lakers, es, según la revista Forbes, el que más ganaría en esta temporada trunca por el coronavirus, pero no por su sueldo, que es superado por el de Stephen Curry. James cobraría un salario de USD35,7 millones y sus patrocinadores debían aportar otros USD53 millones, lo que hace un total de USD88,7 millones por todo el año.Las franquicias que jugarán serán las 16 ubicadas en zona de playoffs más otras seis con chances deportivas de clasificarse: New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Sacramento Kings, San Antonio Spurs y Washington Wizards.Además, Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers, Toronto Raptors y Boston Celtics ya están clasificados a la postemporada.Por otra parte, el Draft, en el que fue seleccionado el argentino Leandro Bolmaro (Barcelona de España), se celebrará la lotería el 25 de agosto y la elección el 15 de octubre. A su vez, el comienzo de la futura competición será el 1 de diciembre.La NBA suspendió su temporada el 11 de marzo después del caso positivo del pivote francés de Utah Jazz Rudy Gobert, en la previa a un juego contra Oklahoma Thunders.

Fuente. BAENegocios