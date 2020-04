Fabricantes de electrónica dicen que están en una “situación límite”

La mayoría de las empresas, al tiempo que negocia con gremios del sector y las autoridades una reducción de sueldos, en el marco de la crisis derivada de la paralización de la industria.Así lo confirmó a medios locales el presidente de Afarte,, quien además sostuvo quede los sueldos.

El ejecutivo reclamó “sentarse a negociar con los sindicatos una reducción salarial hasta que se restablezca la producción”.

La agrupación de empresas industriales sostuvo que “algunos analistas estiman que el 80% del gasto total de la economía argentina no se está haciendo durante el período de aislamiento” y que “adicionalmente, en el sector de electrónica de consumo hace veinte meses que los indicadores de ventas y producción están en caída“.

Y aseguró que “las fábricas tienen un 57% de capacidad ociosa promedio y el 2019 cerró con los niveles de producción más bajos de la última década”.

En Tierra del Fuego, el período de aislamiento obligatorio comenzó una semana antes que en el resto del país. Desde hace ya 19 días las empresas no producen y no facturan y aún no existe una fecha cierta para reiniciar la actividad.

Respecto a las acciones llevadas a cabo, anunciaron que “desde el sector empresario estamos realizando gestiones frente a las autoridades para que, en la medida de lo posible y siempre privilegiando la salud de la población, se pueda reanudar al menos parcialmente la fabricación de productos esenciales para el hogar“.

“En este sentido, estamos trabajando en el desarrollo de un protocolo de higiene y prevención para cuidar la salud de nuestros colaboradores y por ende de todos los fueguinos cuando sea posible retornar a la actividad”, indicó Afarte pero vaticinaron que “estas iniciativas, por sí solas no alcanzan”.

Finalmente comunicaron que confían en poder consensuar alternativas “que puedan mitigar los efectos negativos de esta coyuntura y, cuando finalmente llegue el momento, poner en marcha las fábricas”.

Fuente. BAENegocios