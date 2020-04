Homenajes virtuales a 38 años de la guerra de Malvinas

El reconocimiento del Gobierno a los caídos durante la guerra de Malvinas y a sus veteranos y los actos oficiales quedarán circunscriptos a la virtualidad debido al aislamiento obligatorio dispuesto para contener el avance del coronavirus. En ese marco tanto el Poder Ejecutivo como Cancillería difundiran videos conmemorativos por su redes sociales. Además, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, partipará junto al Secretario de Malvinas, Antartida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, de una videoconferecia con la escuela de la Base esperanza, la única que está funcionado en todo el país.

Más allá de la actividad oficial el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas se conmemora en todo el país con homenajes virtuales, la entonación del himno nacional desde cada casa y banderas argentinas desplegadas en ventanas y balcones.

A 38 años del inicio de la guerra con Gran Bretaña, Filmus aseguró que la Argentina tendrá “la paciencia y la fortaleza” necesarias para que el reclamo de soberanía “no baje nunca su intensidad” e informó que ambos países avanzan en la firma de un nuevo acuerdo para continuar los trabajos de identificación de soldados enterrados como NN en las islas, iniciativa que calificó como “verdadera política de Estado”. Además, el funcionario convocó a “mantener viva la memoria” y –en el contexto de la pandemia de coronavirus– a “rescatar los valores de solidaridad, de luchar entre todos por un objetivo común”.

La Secretaría difundirá a las 0 horas un video para ratificar la decisión del gobierno de “continuar el reclamo soberano por las islas a través de la vía diplomática y pacífica”, que considera “la mejor forma de homenajear a los caídos y ex combatientes”. La emergencia sanitaria “nos obligó a suspender todas las actividades previstas, principalmente la vigilia de Río Grande, que cumple 25 años y que íbamos a estar acompañando”, lamentó Filmus. En su reemplazo, los ex combatientes de esa ciudad patagónica convocan a una “vigilia virtual” con placas en las redes sociales y proponen salir a las 21 “a balcones, ventanas y patios” a cantar el himno, seguido por un minuto de silencio por los caídos y un aplauso “para los veteranos que regresaron y están con vida”.

Por iniciativa del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, León Gieco ofrecerá también a la medianoche un recital virtual desde su casa para homenajear a los ex combatientes y a los trabajadores del museo ubicado en el Espacio Memoria (ex ESMA). El organismo que dirige el ex soldado Edgardo Esteban junto al Ministerio de Cultura lanzaron la campaña virtual #MalvinasEsSoberanía, de la que participan artistas, intelectuales y referentes de la cultura.

El aniversario también es atípico porque por primera vez hay militares procesados por torturar a sus subordinados. En febrero, la jueza de Río Grande, Mariel Borruto, responsabilizó a cuatro ex miembros de un regimiento de Corrientes, y el juez Javier Leal de Ibarra a dos militares de un regimiento de Chaco por vejaciones y apremios. “Se empieza romper el frente de impunidad que determinados sectores impusieron”, destacó Ernesto Alonso, del Centro de Ex Combatientes (CECIM) de La Plata, querellante junto con la Comisión Provincial de la Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. “Para la magistrada los hechos son crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar, cuando se encontraban suspendidas las garantías constitucionales”, por lo cual “los soldados no pudieron denunciar al Estado criminal que había promovido las torturas”, recordó el abogado Jerónimo Guerrero Iraola. “Esperemos que se confirmen los procesamientos y se amplíen las indagatorias. Ya declararon 24 militares”, añadió.

En el marco del aniversario y del reclamo de justicia, la Comisión Provincial organizará mañana a las 18 el debate virtual “Las Malvinas son argentinas, los torturadores también”, del que participarán los ex combatientes Alonso, Esteban y Silvio Katz, y Norma Gómez, hermana de Eduardo, uno de los 123 soldados que habían sido enterrados como NN en las islas.

Fuente. Pagina12/Foto: Télam