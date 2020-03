“Espero den a los argentinos la posibilidad de ver fútbol por televisión abierta”

El presidente Alberto Fernández aseguró que “si el fútbol se juega a puertas cerradas”, no veía “inconvenientes” y expresó su deseo de que “le den a los argentinos la posibilidad de ver los partidos por televisión abierta”, teniendo en cuenta que “para muchos” que están en su casa “es un gran divertimento”.

“Si el fútbol se juega a puertas cerradas, no veo inconvenientes. Lo que sí me encantaría es que en este tiempo le den a los argentinos la posibilidad de ver los partidos de fútbol no por medio de sistemas codificados sino de televisión abierta. Ya que tenemos que quedarnos en casa para muchos es un gran divertimento el fútbol”, dijo el Jefe de Estado, luego de repasar las medidas que se están tomando y las que están en evaluación para evitar la propagación del coronavirus y para paliar las consecuencias que tendrá en la actividad económica la menor circulación de gente.

Minutos antes, en la conferencia de prensa que brindó Alberto Fernández tras mantener una reunión con su gabinete, el Presidente había anunciado la suspensión de todo tipo de espectáculos para evitar “que en la multitud el virus se disemine”

“Ningún tipo de espectáculos, teatro, cine, deportivos y musicales que signifiquen nucleamiento de gente se realizará” mientras dure la crisis por el coranavirus, que hoy también llevó a que se anuncie la suspensión de las clases durante 14 días, el cierre de fronteras, el cierre de parques nacionales y el licenciamiento de todos los mayores de 60 años, que es la edad que se considera de mayor riesgo.

Fuente. Télam