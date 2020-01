Bahía arde: escandalosa sesión viciada de nulidad en el Concejo Deliberante

En una estratégica jugada política, el oficialismo reemplazó a una de las concejalas opositoras, Gabriela Schieda -quien obtuvo su banca en la lista de Cambiemos de 2017-, por Anabela Castillo quien le otorgó en forma automática a Juntos por el Cambio, el quórum necesario para aprobar por unanimidad el aumento del boleto de colectivos.

Schieda indignada recordó que es titular de bloque “y yo hoy no falté por lo cual no tenía por qué reemplazarme nadie”, dijo en una rueda de prensa.

“Usé un derecho que me otorga este cuerpo, no dar quórum para no dar un aumento que golpea el bolsillo de la gente” aclaró.

Su decisión, según su propio relato, fue comunicada al presidente del Concejo y del bloque oficialista. “Es un derecho que tengo como concejal, yo no falté -reiteró-. Los defensores de la institucionalidad y transparencia han hecho una barbaridad poniendo un suplente” disparó.

Por su parte el edil del Frente de Todos, Carlos Quiroga ilustró lo que consideró “una actitud tramposa, impresionante y escandalosa”

“Gabriela en realidad es la titular de la banca -ratificó- y tiene un bloque propio, y no estaba ausente, por lo tanto no debe ser reemplazada por la persona que viene en orden de prelación en la lista original que fue elegida”

Con respecto a la presencia de Schieda en el recinto, Quiroga apuntó: “le consta al presidente del Concejo, Fernando Compagnoni, y a los titulares de los demás bloques. Estuvo en la reunión parlamentaria hasta último momento, cuando dimos a conocer que el Frente de Todos y el bloque presidido por Schieda no íbamos a dar quórum en estas condiciones”

De este modo, Compagnoni dio un paso en el mismo sentido que su predecesor, Nicolás Vitalini, hoy jefe de bloque de Juntos por el Cambio, que a principios del año pasado cerró unilateralmente el recinto delibarativo para aprobar con el doble voto el aumento de colectivos.

“Lo que se ha consumado es un verdadero escándalo, es una sesión nula de toda nulidad y por lo tanto las decisiones adoptadas son inexistentes, incluyendo el boleto del colectivo y el presupuesto 2020″ advirtió Quiroga.