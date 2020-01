El juez Zaffaroni asumió la defensa de Evo Morales

Evo Morales anunció este jueves en el Hotel Bauen que los juristas argentinos Eugenio Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra serán sus asesores legales en causas judiciales ante cortes internacionales y bolivianas relativas a su derrocamiento y a los delitos que le imputa el gobierno de facto de su país.

El ex miembro de la Corte Suprema Argentina consideró que Morales sigue siendo el presidente constitucional de Bolivia, y que por lo tanto le corresponde la inmunidad de “un Jefe de Estado extranjero”, explicó Eugenio Zaffaroni, que además puntualizó que hasta el momento no manejan ninguna solicitud de extradición contra el mandatario boliviano depuesto, y que solo tienen conocimiento de órdenes de detención emanada por fiscales por el delito de sedición, que por su naturaleza política no permiten que se solicite extradición.

Raúl Ferreyra señaló que “Bolivia se convirtió en un Estado de no derecho. Es un Estado brutal”. Mientras que el líder del MAS aseguró que las órdenes en su contra son producto de sus denuncias de los abusos del gobierno de facto: “El que protesta contra el gobierno de facto es sedicioso”.

Evo Morales llegó como refugiado a Argentina luego de la asunción de Alberto Fernández tras un periodo en México luego de que la cúpula del Ejército boliviano forzara su renuncia. La presidenta de facto Jeanine Áñez, mediante la Fiscalía boliviana, ha acusado a Morales de sedición, terrorismo y financiamiento de terrorismo y ha emitido una orden de aprehensión en su contra.

La Fiscalía aduce que Morales es responsable de promover enfrentamientos contra el golpe en base a un audio en el que supuestamente se escucha al expresidente ordenar resistir y hacer un cerco a las ciudades para derrocar a Áñez.

Si bien el gobierno de facto ya ha convocado a elecciones generales, aún no ha puesto fecha. La Justicia boliviana ha autorizado la participación en los comicios del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), que definirá sus candidatos en un Congreso previsto inicialmente para este mes.

Fuente. Tiempo.ar