Russo: “Ojalá me toque ganar la Copa y festejar en La Bombonera”

Con la sonrisa de siempre, con su habitual mesura, con el cuidado de algunos detalles que le importan mucho, como lucir los colores de su nuevo club: impecable saco azul y corbata amarilla a pintitas. Miguel Ángel Russo firmó el contrato como nuevo entrenador de Boca y luego se enfrentó por primera vez ante las preguntas del periodismo.

La primera acción la realizó acompañado por Jorge Amor Ameal, el presidente del club, y por Mario Pergolini, su vice. Luego, sólo estuvieron el dirigente principal y su nuevo director técnico. La figura de la nueva directiva, Juan Román Riquelme, no estuvo en la presentación. Las principales frases de Russo, quien el viernes próximo recibirá por primera vez al plantel que volverá de sus vacaciones, fueron las siguientes:

El regreso: “Primero agradecerle a Jorge y a todos los dirigentes, a Román especialmente porque entre todos me dan una posibilidad importante dentro de mi vida. Lo mejor está por venir. Conozco este club. He saludad a mucha gente cuando entré. Lo que viene Dios dirá, nos iluminará para lograr en este club todo lo que nosotros queremos y buscamos”.

Los objetivos: “Ojalá que me toque ganar la Copa y festejar en la Bombonera. Es lo que uno busca y lo que uno quiere. Ojalá… Los otros DT que han tenido la suerte de ganarla, como Lorenzo y Bianchi, ojalá me toque pasar lo mismo que ellos vivieron. Y lo que yo viví, repetirlo. Boca es así: si uno viniera y diera otra cosa, no estaría en Boca”.

Refuerzos: “Soy muy respetuoso. Un buen plantel que hay que conocerlo. Ellos primero van a conocer la idea y las formas. Siempre tengo un gran respeto por los futbolistas. No me pregunten quién se va, quién se queda. Hasta que no entremos en relación… Hay que definir algunas cosas de la pretemporada, hay que acomodarse. Y nos vamos a acomodar de la mejor manera y buscando lo mejor. Soy el que más necesidad tiene de escucharlos y que me escuchen a mí”.

Tevez: “Es jugador del club, con mucho respeto esperemos juntarnos con él y empezar a hablar”

Su equipo: “El cuerpo técnico es Leandro Somoza, Damián Lanata y estamos terminando pequeños detalles de todo el resto del equipo”.

El enganche: “Siempre uno sueña con jugadores que desequilibren. Habrá que buscarlos, encontrarlos. Veremos porque uno tiene una idea y después el desarrollo es otro. Buscaremos lo mejor para que el equipo juegue bien al fútbol”.

El mensaje de Pergolini

“Bosteros, nos va a ir muy bien!”, dijo Mario Pergolini, un rato antes de la firma de Russo como nuevo entrenador. El vicepresidente primero de Boca subió un video en su cuenta de Instagram donde mostró a Russo firmando el contrato junto el presidente Jorge Ameal y la siguiente frase: “Esta es la que va (por la firma). Bosteros, ¡nos va a ir muy bien!”, dijo el conductor de radio y empresario.

"Bosteros, nos va a ir muy bien!", dijo Mario Pergolini, un rato antes de la firma de Russo como nuevo entrenador. El vicepresidente primero de Boca subió un video en su cuenta de Instagram donde mostró a Russo firmando el contrato junto el presidente Jorge Ameal y la siguiente frase: "Esta es la que va (por la firma). Bosteros, ¡nos va a ir muy bien!", dijo el conductor de radio y empresario.

El acuerdo entre Russo y Boca se oficializó en la cuenta del club en Twitter con una fotografía que reunió al entrenador, quien iniciará su segundo ciclo, Pergolini y Ameal. En la foto no aparece Riquelme, principal gestor de la vuelta del ex DT de San Lorenzo y Racing. "Las buenas ya van a venir. Feliz año, bosteros!", concluyó Pergolini en Instagram.

