Argentina empieza a definir a los que jugarán el viernes Para jugar ante Mauritania, el entrenador Lionel Scaloni ubicaría a sus mejores hombres en el arranque. La intención es hacer rotaciones a lo largo del partido.

La Selección Argentina volvió a entrenarse este miércoles, una jornada en la que Lionel Scaloni comenzó a pulir detalles de la formación inicial.

Con los tradicionales primeros 15 minutos abiertos a la prensa, el plantel retomó las prácticas con todos los jugadores a disposición, aunque Lionel Messi, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y algunos más salieron más tarde, tras una breve conversación en una de las carpas. De todas maneras, todos están disponibles y listos para jugar, si Scaloni así lo desea.

A priori, la idea del DT se centra en que los dos partidos presenten momentos del equipo titular y momentos de variantes, para analizar qué alternativas tiene y ajustar detalles que le permitan definir la lista final de jugadores convocados para el próximo Mundial. Así, se espera que Messi sea titular, aunque probablemente no complete los dos partidos.

Scaloni tiene a una gran mayoría de la lista en la cabeza, con nombres que son una fija, pero en varios puestos hay futbolistas que pelean mano a mano con un compañero, como Juan Musso y Walter Benítez en el arco, Marcos Senesi y Facundo Medina como zaguero zurdo, Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni en el mediocampo, Joaquín Panichelli y José López como centrodelanteros, y Gabriel Rojas con Valentín Barco y Marcos Acuña en el lateral izquierdo.

En el arco estará Emiliano Martínez, mientras que la defensa estaría conformada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico o Valentín Barco, surgiendo aquí la primera incógnita.

En la mitad de la cancha pondría una línea de cuatro jugadores que estaría conformada por Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás Paz.

En la delantera estará el astro argentino Lionel Messi, quien tendrá como compañía y referencia dentro del área a Julián Alvarez.

El posible equipo de la Selección argentina para enfrentar a Mauritania: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Valentín Barco; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Lionel Messi y Julián Alvarez.

Esta doble fecha FIFA con 30 jugadores y estas prácticas serán importantes para el entrenador debido a que serán las últimas antes de definir la lista definitiva de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.